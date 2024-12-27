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Маша Єфросиніна зізналась, чому її старша донька живе за кордоном

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Маша Євросиніна розповіла, що Нана – одна з її найкращих співбесідниць
фото: instagram.com/mashaefrosinina

Донька Маші Єфросиніної ще до великої війни стала студенткою університету в Амстердамі. Вона навчається на політолога

Відома ведуча та блогерка Маша Єфросиніна у своєму Instagram повідомила, що її старша донька Нана Хромаєва вперше за довгий час приїхала в Україну, а в розмові з obozrevatel Єфросиніна розповіла, чим Нана наразі займається та де мешкає.

Ведуча розповіла, що Нана ще до великої війни стала студенткою університету в Амстердамі. Вона навчається на політолога.

«В січні 2022 року ми отримали підтвердження про вступ. Перші пів року вторгнення була зі мною і Сашком за кордоном. І у вересні 2022-го я привезла її в Амстердам. Це її вибір, бо завжди цікавилася перебудовою світу», – додає блогерка.

Маша Євросиніна розповіла, що Нана одна з її найкращих співбесідниць. Зараз вони щовечора чаюють, розмовляють та проводять час разом. Бачаться мама з донькою дуже рідко, оскільки канікули у Нани бувають лише кілька разів на рік.

«Бачимося, на жаль, не так часто. От зараз якраз один із таких щасливих періодів. Вона вже в мене доросла – 20 років», – додала Єфросиніна.

Телеведуча також згадала про свого сина та розповіла, який подарунок нещодавно отримав Олександр: «Сашко – ще дитина, він досі вірить у Миколая, який приносить під подушку подарунки. Цьогоріч замовив пістолет. Він фанат зброї: читає, дивиться, цікавиться. Бачить, як багато завжди її в тата».

Маша Єфросиніна зізналась, чому її старша донька живе за кордоном фото 1
фото: instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна поділилась, що в листі до Святого Миколая син написав, що був чемним, вчив усе, з англійської мав класні показники, на баскетболі багато триочкових кидків.

«Прошу, надіши мені пістолета», – написав Сашко в листі.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду показав, як катається на лижах і снігоході, сфотографувався поруч з оленями.

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Теги: телеведуча Маша Єфросиніна

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