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Роналду показав, як проводить різдвяну відпустку в Лапландії

Ірина Бура
glavcom.ua
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Роналду показав, як проводить різдвяну відпустку в Лапландії
Роналду побажав усім щасливого Різдва
фото: Кріштіану Роналду

Кріштіану показав, як катається на лижах і снігоході, сфотографувався поруч з оленями

Нападник Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився з підписниками кадрами зі свого різдвяного відпочинку.

Роналду опублікував в своєму Instagram знімки з поїздки до Лапландії та показав, як він проводить час разом із сім'єю.
 
Кріштіану показав, як катається на лижах і снігоході, сфотографувався поруч з оленями, та зняв на відео, як оголеним купається в крижаній воді.

Також він побажав усім щасливого Різдва.

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Нагадаємо, гравець збірної Португалії Кріштіану Роналду побив рекорд за перемогами у складі національної команди. Сталося це у п'ятому турі Ліги націй 2024/25 проти Польщі.

До слова, нападник саудівського «Аль-Насра» і збірної Португалії Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним футболістом світу в сезоні 2024/25. Про це повідомляє журнал Forbes.

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Теги: рекорд Кріштіану Роналду Forbes журнал відео Різдвяні свята відпустка відпочинок

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