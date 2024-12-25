Роналду показав, як проводить різдвяну відпустку в Лапландії

Кріштіану показав, як катається на лижах і снігоході, сфотографувався поруч з оленями

Нападник Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився з підписниками кадрами зі свого різдвяного відпочинку.

Роналду опублікував в своєму Instagram знімки з поїздки до Лапландії та показав, як він проводить час разом із сім'єю.



Кріштіану показав, як катається на лижах і снігоході, сфотографувався поруч з оленями, та зняв на відео, як оголеним купається в крижаній воді.

Також він побажав усім щасливого Різдва.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Нагадаємо, гравець збірної Португалії Кріштіану Роналду побив рекорд за перемогами у складі національної команди. Сталося це у п'ятому турі Ліги націй 2024/25 проти Польщі.

До слова, нападник саудівського «Аль-Насра» і збірної Португалії Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним футболістом світу в сезоні 2024/25. Про це повідомляє журнал Forbes.