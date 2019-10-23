Майли Сайрус показала грудь в прозрачном топе без белья



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Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus/

Скандальная американская певица позировала без бюстгальтера

26-летняя певица Майли Сайрус показала откровенные образы. Майли показала изящную фигуру в летнем наряде. Певица надела белый полупрозрачный топ, под которым не было белья. Сайрус это ничуть не смутило, и она сделала пикантное селфи в зеркало своей ванной. Образ дополнили короткие джинсовые шорты, которые подчеркнули ее стройные ноги.

«Я становлюсь более простой с каждым днем. Единственное, что «новое я» любит больше, чем зеркальное селфи, – это время наедине с собой», – отметила секс-бомба.