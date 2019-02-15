Майли Сайрус показала снимки со свадьбы с Лиамом Хемсвортом



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Майли Сайрус

Пара начала встречаться в 2009 году

О том, что 26-летняя Майли Сайрус и 29-летний Лиам Хемсворт поженились, стало известно в конце прошлого года — влюбленные сыграли тайную свадьбу, и об этом событии общественность узнала лишь несколько дней спустя. Вчера же, в честь Дня святого Валентина, певица решила поделиться новыми снимками с торжества, а заодно и призналась в любви своему мужу.

«Спасибо за то, что всегда наклоняешься, чтобы обнять меня. Обещаю, что всегда буду встречать тебя на цыпочках. Люблю тебя, Валентин!», – написала Майли.

После серии романтичных черно-белых снимков, на которых также засветился и свадебный торт молодоженов, Майли опубликовала несколько кадров, где запечатлена она одна. На них уже прекрасно можно рассмотреть ее свадебный наряд – а выбрала она шелковое платье в пол от Vivienne Westwood – и букет невесты, который был выполнен в стиле прованс.

Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться в 2009 году, но спустя три года отношений расстались. В 2016 году они снова сошлись и в конечном итоге связали себя узами брака.

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