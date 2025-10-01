«Ми довго притиралися один до одного…». Вдова Поклада розказала історію головного кохання свого життя

З композитором Ігорем Покладом пані Світлана прожила 35 років

Вдова народного артиста України Ігоря Поклада Світлана Поклад відверто поділилась історією їхнього кохання. Про це вона розповіла у великому інтерв'ю, яке дала «Главкому».

Світлана Поклад зізналась, що не пам’ятає обставин знайомства з композитором. Втім історія стосунків була довгою – почалась, коли пані Світлана була на другому курсі університету.

«Ми довго притиралися один до одного. Притиралися, притиралися і чомусь зрозуміли, що це не той час, коли ми можемо бути разом. Не знаю чому, але якесь отаке відчуття було, що щось нам заважало. Ігор Дмитрович дуже боявся моєї молодості – він на той час був не просто популярним, а шалено популярним композитором. А я… Я – юна студентка, вітер в голові», – зазначила Світлана Поклад.

На тому етапі все завершилося тим, що Ігор Дмитрович одружився, а пані Світлана вийшла заміж і поїхала з країни взагалі. Вона жила з чоловіком у колишній Югославії.

«Та у якийсь момент ми зрозуміли, що трошки погарячкували і що не треба було нам розходитися. Хоча зараз, з висоти сьогоднішніх років, я розумію, що якби ми тоді залишилися разом, то згодом розійшлися б. Бо ми були надто схожі: вибухові, емоційні, часто чимось незадоволені. Я дуже любила наполягти на своєму, а Ігор Дмитрович терпіти не міг, коли з ним сперечаються. Наша гарячковість не залишала нам шансів бути разом. А пізніше, коли емоції вляглися, коли розум вийшов на перше місце – от тоді ми й прийняли рішення бути разом», – зізналась Світлана Поклад.

Згодом, коли пані Світлані виповнилось 30 років, вона вирішила возз'єднатися з композитором. З того часу і до самої смерті Ігоря Поклада (9 липня 2025 року) вони були разом, і зовсім трохи не дотягнули до коралового весілля (35 років).

«Залишили свої сім’ї – я довго тоді вибачалася перед колишнім чоловіком… А Ігор Дмитрович просто подзвонив мені і спитав: «Ну що, вертаєшся?». Я сказала: «Вертаюсь»», – розповіла «Главкому» Світлана Поклад.

Архівне фото Ігоря та Світлани Поклад фото: сімейний архів

Ігор Поклад народився у родині військового. Здобув освіту на історико-теоретичному відділенні Київського музичного училища ім. Глієра та на композиторському факультеті Київської державної консерваторії у класі професора Андрія Штогаренка. 1968 року під час служби в армії познайомився із поетом Юрієм Рибчинським. Результат цієї зустрічі увійшов у пісенну історію України: «Зелен-клен», «Два крила», «Чарівна скрипка», «Тиха вода», «Дикі гуси» та інші.

Поклад також написав музику до десятків мюзиклів та оперет, а також до кіно та мультфільмів. У творчому доробку композитора Ігоря Поклада понад 150 пісень. В 1997-му композитор став народним артистом України, 2021-го – Героєм України, а у 2024-му – Національною легендою України.

