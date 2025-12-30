Головна Скотч Шоу-біз
Піаніст Євген Хмара зізнався, що у дитинстві спав під столом через батькове хобі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Євген Хмара поділився спогадами зі свого дитинства.
фото: Слава Дьомін/YouTube

Батько Євгена Хмари працював залізничником

Український піаніст та композитор Євген Хмара поділився спогадами зі свого дитинства. Митець розповів, що його батько був залізничником та здивував деякими фактами з дитинства. Цим артист поділився в інтерв’ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

Євген Хмара розповів, що через батькове хобі він спав під столом два роки. «Я про це нікому не розказував, я спав взагалі під столом. Це була кімната десь 14 квадартних метрів. Це була найбільша кімната в нашій квартирі на 13-му поверсі на Троєщині», – розповів чоловік.

Це був стіл з алюмінію, який побудував батько Євгена Хмари. Річ у тім, що він працював не лише на залізниці, але й займався виробленням макетів залізних доріг вдома. Ці конструкції стояли на столі, під яким спав Хмара. «На цьому столі були там вже гори, залізниця була прокладена, якісь річки, а от диван він там був знизу. І я залазив під стіл. Я там спав якийсь період, тому що не було іншого місця» , – поділився піаніст.

Нагадаємо, що відомий український піаніст-віртуоз Євген Хмара, який збирав гроші для ЗСУ, даючи благодійні концерти в Україні та Європі, на своїй сторінці у соцмережі опублікував пост про майбутню перемогу країни. Музикант вірить в те, що дуже скоро в Кремлі з Путіним розбереться своє ж оточення.

Раніше «Главком» писав про те, як український композитор, піаніст-віртуоз  Хмара Євген Станіславович,  поділився у соцмережаї відео, як грає для корів з Полтавщини. Підписники Хмари були в захваті від такого концерту для корів. 

