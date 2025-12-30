Піаніст Євген Хмара зізнався, що у дитинстві спав під столом через батькове хобі
Батько Євгена Хмари працював залізничником
Український піаніст та композитор Євген Хмара поділився спогадами зі свого дитинства. Митець розповів, що його батько був залізничником та здивував деякими фактами з дитинства. Цим артист поділився в інтерв’ю Славі Дьоміну, пише «Главком».
Євген Хмара розповів, що через батькове хобі він спав під столом два роки. «Я про це нікому не розказував, я спав взагалі під столом. Це була кімната десь 14 квадартних метрів. Це була найбільша кімната в нашій квартирі на 13-му поверсі на Троєщині», – розповів чоловік.
Це був стіл з алюмінію, який побудував батько Євгена Хмари. Річ у тім, що він працював не лише на залізниці, але й займався виробленням макетів залізних доріг вдома. Ці конструкції стояли на столі, під яким спав Хмара. «На цьому столі були там вже гори, залізниця була прокладена, якісь річки, а от диван він там був знизу. І я залазив під стіл. Я там спав якийсь період, тому що не було іншого місця» , – поділився піаніст.
Нагадаємо, що відомий український піаніст-віртуоз Євген Хмара, який збирав гроші для ЗСУ, даючи благодійні концерти в Україні та Європі, на своїй сторінці у соцмережі опублікував пост про майбутню перемогу країни. Музикант вірить в те, що дуже скоро в Кремлі з Путіним розбереться своє ж оточення.
Раніше «Главком» писав про те, як український композитор, піаніст-віртуоз Хмара Євген Станіславович, поділився у соцмережаї відео, як грає для корів з Полтавщини. Підписники Хмари були в захваті від такого концерту для корів.
