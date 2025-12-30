Джордж Клуні та його родина офіційно стали громадянами Франції

Джордж Клуні змінив паспорт та оселився у французькому маєтку

Зіркова родина Клуні офіційно змінила свій статус, отримавши громадянство Франції. Це рішення стало логічним кроком після того, як у 2021 році пара придбала Domaine de Canadel – розкішний виноробний маєток поблизу села Бріньоль. Попри наявність нерухомості в Італії, Англії та США, саме французький Прованс став для сім'ї місцем, яке вони називають справжнім домом. Про це пише «Главком» із посиланням на france24.com.

У нещодавньому інтерв’ю телеканалу RTL 64-річний актор щиро зізнався у любові до нової батьківщини, зазначивши, що саме тут вони почуваються найщасливішими. Джордж Клуні підкреслив, що його захоплює французька мова та культура, хоча вивчення мови дається йому непросто навіть після року інтенсивних курсів. Проте головним пріоритетом для батьків залишається приватність: у Франції їхні 8-річні близнюки Олександр та Елла надійно захищені від нав’язливої уваги папараці.

Рішення про переїзд та зміну громадянства також продиктоване бажанням дистанціюватися від специфічного клімату Лос-Анджелеса. Джордж Клуні неодноразово наголошував, що не хоче виховувати дітей у голлівудському середовищі, віддаючи перевагу європейським цінностям. Для Амаль Клуні, відомої правозахисниці та спеціаліста з міжнародного права, життя в Європі також є професійно зручним, враховуючи її активну діяльність у міжнародних судах та правозахисних організаціях.

Нагадаємо, історія кохання Джорджа та Амаль розпочалася у 2014 році з пишного весілля у Венеції, і відтоді пара вважається однією з найвпливовіших у світі. Перехід у французьке підданство лише підкреслює їхній статус космополітів, які цінують інтелектуальну свободу та родинний затишок вище за світські хроніки Каліфорнії. Тепер зірковий актор зможе не лише продюсувати нові шедеври, а й офіційно займатися виноробством у власному маєтку як повноправний громадянин Республіки.

Раніше юристи фонду американського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль «За справедливість» хотіли притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та геноциду українців.