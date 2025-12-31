Зібров поставив недосяжний цінник на свій виступ у новорічну ніч: усе заради родини

Артист також зізнався, що ніколи не відпочиває в Україні, бо бути публічною особою тут складно навіть у відпустці

Народний артист України Павло Зібров зізнався, що навмисно поставив захмарний гонорар за свій виступ у новорічну ніч. Все для того, щоб провести свято з родиною, пише «Главком».

«Поки що я лідер. І минулого року був лідером – на першому місці. Були пропозиції, але ніхто не купив. Нормально, протримався два тижні першим. Тоді було 100 тис. доларів, а зараз – 100 тис. євро», – з усмішкою прокоментував артист.

За словами Зіброва, січень зазвичай для нього – неробочий місяць, тому він планує відпочити, побути з близькими та зайнятися здоров’ям. Артист також зізнався, що ніколи не відпочиває в Україні, бо бути публічною особою тут складно навіть у відпустці:

«Не тому, що тут погано. Тут найкраще. Але в Україні нереально відпочивати публічним людям. Щодня хтось підходить — знайомий чи ні — з проханням випити, сфотографуватися чи зняти відео. І все – відпочинок закінчився», – додав Зібров.

Як повідомлялось, Київ зустрічає Новий рік без масових заходів на площах. Водночас у новорічні вечір та ніч у місті працюватимуть клуби, концертні майданчики, ресторани та готелі, які підготували різні формати святкування – від вечірок із живою музикою та діджей-сетами до ресторанних заходів і концертів за участі відомих артистів.

Ціни на святкування різняться: ціни на вхід на найдоступніші клубні вечірки стартують від кількох сотень гривень, тоді як ресторанні програми й готельні пакети можуть коштувати десятки тисяч. «Главком» зібрав добірку локацій у Києві, де можна зустріти 2026 рік – із коротким описом та актуальними цінами.