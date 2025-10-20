Сестра Софії Ротару розповіла, чим зараз займається співачка

Сестри залишаються на зв’язку під час війни, а Софія допомагає українським військовим через власний фонд

Народна артистка Ауріка Ротару розповіла про стосунки з сестрою Софією Ротару під час війни в Україні та підтвердила, що співачка займається благодійністю. Софія живе поблизу Києва, підтримує контакт із родиною і має фонд для допомоги українським військовим. Про це Ауріка Ротару розповіла «Главкому» в ексклюзивному інтерв'ю.

Ауріка Ротару зазначила, що вони зі Софією завжди на зв’язку, хоча через підготовку до концертів бачаться рідше. Вони можуть прогулятися по ділянці, поговорити про рідних та все, що турбує, або ж обмінятися повідомленнями та дзвінками.

«Ми завжди на зв’язку. Є можливість – зустрічаємось. Походити по ділянці, подихати свіжим повітрям, поговорити про наших рідних. Взагалі про все. Бо це родина. Нема можливості – на телефоні: «Як справи? Як ніч пройшла? Як у вас, було тихо? А у вас, гучно?», – сказала Ауріка.

За словами артистки, Софія має власний фонд, який допомагає українським військовим. «Кожен сам, якщо захоче, розповість про себе. Те, що він захоче. А я тільки можу сказати, що вона в Україні. Вона так само переживає за всіх нас, за наших хлопців, за нашу Україну. У неї є фонд, який допомагає нашим хлопцям», – додала Ауріка.

Нагадаємо, що телеведучий Олексій Суханов підтвердив, що співачка Софія Ротару наразі перебуває в Україні, спростовуючи чутки про її проживання за кордоном. За його словами, він підтримує особистий контакт зі співачкою та знає про її плани дати велике інтерв’ю. Інтерв’ю має на меті розставити крапки над «і» щодо багатьох питань про життя і діяльність артистки, проте Суханов не розкрив, кому саме вона його дасть.

