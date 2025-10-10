Головна Скотч Шоу-біз
Софія Ротару готується до великого інтерв'ю. Телеведучий розкрив місцеперебування артистки

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Олексій Суханов запевнив, що особисто спілкується з Софією Ротару
фото: колаж Главком

Олексій Суханов особисто спілкується з володаркою державної відзнаки «Національна легенда України»

Телеведучий Олексій Суханов заявив, що співачка Софія Ротару планує дати велике інтерв'ю. Також він відреагував на чутки про те, що артистка живе за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на латвійський канал «И Грянул Грэм» в YouTube.

Олексій Суханов заявив, що підтримує особистий контакт із Софією Ротару. Телеведучий запевняє – вона живе в Україні, попри численні чутки про інше. «Софія Михайлівна зараз перебуває в Україні. Це я точно знаю, за своїми каналами, які не потрібно підтверджувати. Ми спілкуємося», – розповів Суханов.

За словами телеведучого 78-річна співачка планує дати велике інтерв'ю, аби розставити крапки над «і» в багатьох питаннях. Кому саме з інтерв'юєрів або телеканалів Суханов не розкрив.

«Вона хоче дати інтерв’ю й готується його дати. Тому що, наскільки я знаю, для неї це дуже важливо. Але поки вона не в тому стані – і душевному, і, найголовніше, фізичному, щоб це зробити. Але слава Богу вона тут, вона жива, вона з Україною. Думаю, що це інтерв'ю буде. Просто треба дати людині час», – заявив Олексій Суханов.

Зазначимо, з 2022 року Софія Ротару практично припинила публічну активність: вона не виступала на сцені і не з’являлася у ЗМІ. За цей час зробила декілька дописів у своїх соцмережах з підтримкою України. Також Софія Михайлівна лаконічно реагує в сторіз свого Instagram на масовані атаки окупантів регіонами України. Через публічну відсутність артистки в багатьох українців до співачки різне ставлення.

Те, що Софія Ротару живе у своєму будинку під Києвом не раз в інтерв'ю проговорювала і її молодша сестра, співачка Ауріка Ротару. На своє 78-річчя, яке Софія Михайлівна відзначила 7 серпня, вона опублікувала в соцмережах знімки з фотосесії, яку зробила в Києві.

Софія Ротару в Києві, літо 2025 року
Софія Ротару в Києві, літо 2025 року
фото: Instagram/sofiarotaru.official

Раніше «Главком» писав, що онука Софії Ротару, Софія Євдокименко, зробила селфі на тлі президента США Дональда Трампа.

