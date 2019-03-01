Мила Йовович в главной роли: появился новый трейлер фильма «Хеллбой»



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Мила Йовович Фото: скриншот видео

недавно фильм официально получил рейтинг R за «сцены насилия, обилие крови и используемую лексику»

Накануне в сети был опубликован новый трейлер перезапуска супергеройского фильма «Хеллбой» с Дэвидом Харбором, Милой Йовович, Иэном Макшейном, Сашей Лэйн в главных ролях. На этот раз зрителям показали короткий ролик без цензуры: в нем много кровавых и жестоких сцен, а также присутствует нецензурная лексика.

После выхода первого официального трейлера многие поклонники остались недовольны: они решили, что новая экранизация комикса получилось недостаточно жестокой. Режиссер Нил Маршалл поспешил уверить фанатов в обратном, и новый трейлер «Хеллбоя» - лучшее тому подтверждение. Примечательно также, что недавно фильм официально получил рейтинг R за «сцены насилия, обилие крови и используемую лексику».