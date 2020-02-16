Миллиардер Ярославский о талантах своей молодой жены: у нее всегда закрыт рот



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Самые богатые миллионеры страны раскрыли свои критерии, по которым искали будущих жен

На 30 лет моложе красавица стала второй женой Ярославского. Отдых на собственной яхте, путешествия самыми эксклюзивными курортами мира, элитные драгоценности, частные вечеринки с участием звезд - хорошим женам можно все.

«В Марине масса ценных качеств. Первое - ее терпение. У нее всегда был закрыт рот. То, что она говорила очень мало, было очень ценным» - делится миллиардер.

Пожалуй, занятым бизнесменам необходимо слышать только то, что они хотят. Так, в начале отношений Марина с уверенностью сказала, что родит мужу троих детей. Все как он и хотел.

В общем, для того, что привлечь внимание такого мужчины, женщина должна обладать определенным набором качеств:

«Разумеется, должны быть ноги. Еще раз повторюсь, жопа. Ну и, конечно, ее интеллект. Но это уже после всего остального», - говорит Ярославский.