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    Бритни Спирс сняла видео, как сломала ногу во время танца

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    <p>38-летняя Бритни Спирс продемонстрировала, как травмировала ногу</p> <div></div> - Бритни Спирс сняла видео, как сломала ногу во время танца

    38-летняя Бритни Спирс продемонстрировала, как травмировала ногу

    instagram.com/britneyspears/

    Певица серьезно повредила здоровье, не выходя из собственного дома

    Американская поп-певица Бритни Спирс  решила заснять на камеру свою утреннюю зарядку. Бритни переоделась в спортивный желтый топ и короткие шорты, а также собрала длинные светлые волосы в хвост. Артистка включила музыку и устроила зажигательные танцы. Спирс продемонстрировала энергичные прыжки и сексуальные движения.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    В какой-то момент поп-звезда поскользнулась. Бритни рухнула на пол, сжавшись от боли. Как отметила Спирс, падение произошло из-за длительного перерыва в тренировках и отсутствия спортивной обуви. «Я не танцевала полгода. И да, я была босиком», - призналась американка. Бритни также извинилась за «хруст» в конце видео, который раздался во время перелома одной из длинных костей стопы. «Простите, это было громко», - написала певица.

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    Бритни Спирс сняла видео, как сломала ногу во время танца
    Бритни Спирс сняла видео, как сломала ногу во время танца
    instagram.com/britneyspears/

    Поклонники поддержали Спирс. «Бритни, я также сломал свою ногу. Только у меня было меньше волос и больше слез», «Я почувствовал твою боль через экран», «Поправляйся скорее!», - прокомментировали пользователи Instagram.

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