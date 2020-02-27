Бритни Спирс сняла видео, как сломала ногу во время танца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

38-летняя Бритни Спирс продемонстрировала, как травмировала ногу instagram.com/britneyspears/

Певица серьезно повредила здоровье, не выходя из собственного дома

Американская поп-певица Бритни Спирс решила заснять на камеру свою утреннюю зарядку. Бритни переоделась в спортивный желтый топ и короткие шорты, а также собрала длинные светлые волосы в хвост. Артистка включила музыку и устроила зажигательные танцы. Спирс продемонстрировала энергичные прыжки и сексуальные движения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 26 Фев 2020 в 2:23 PST

В какой-то момент поп-звезда поскользнулась. Бритни рухнула на пол, сжавшись от боли. Как отметила Спирс, падение произошло из-за длительного перерыва в тренировках и отсутствия спортивной обуви. «Я не танцевала полгода. И да, я была босиком», - призналась американка. Бритни также извинилась за «хруст» в конце видео, который раздался во время перелома одной из длинных костей стопы. «Простите, это было громко», - написала певица.

Поклонники поддержали Спирс. «Бритни, я также сломал свою ногу. Только у меня было меньше волос и больше слез», «Я почувствовал твою боль через экран», «Поправляйся скорее!», - прокомментировали пользователи Instagram.