Модель plus-size Эшли Грэм удивила поклонников узкой талией
- Сьогодні, 20:36
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Plus-size модель Эшли Грэм не привыкла играть по правилам.
Своенравный характер красавицы проявляется во всем: она не стесняется своих пышных форм, в противовес устоявшимся в моде традициям разгуливает по подиуму в рамках Неделей мод и смело принимает участие в рекламе нижнего белья. А еще Эшли обожает женственные платья.
Так, на днях красотка побывала на мероприятии в Лас-Вегасе. Для выхода в свет модель выбрала белое облегающее платье и красную помаду. Однако поклонники Эшли неожиданно раскритиковали ее. Они отметили, что талия модели слишком узкая и уверены, что модель одела корсет.
Отметим, что на недавних снимках 29-летняя модель plus-size позировала в бикини и ее фигура была менее стройной.
Джерело: graziamagazine.ru