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    Модель plus-size Эшли Грэм удивила поклонников узкой талией

    Plus-size модель Эшли Грэм не привыкла играть по правилам.
    Своенравный характер красавицы проявляется во всем: она не стесняется своих пышных форм, в противовес устоявшимся в моде традициям разгуливает по подиуму в рамках Неделей мод и смело принимает участие в рекламе нижнего белья. А еще Эшли обожает женственные платья. Так, на днях красотка побывала на мероприятии в Лас-Вегасе.
    • Сьогодні, 20:36
    • Розсилка

    Plus-size модель Эшли Грэм не привыкла играть по правилам.

    Своенравный характер красавицы проявляется во всем: она не стесняется своих пышных форм, в противовес устоявшимся в моде традициям разгуливает по подиуму в рамках Неделей мод и смело принимает участие в рекламе нижнего белья. А еще Эшли обожает женственные платья.

    Так, на днях красотка побывала на мероприятии в Лас-Вегасе. Для выхода в свет модель выбрала белое облегающее платье и красную помаду. Однако поклонники Эшли неожиданно раскритиковали ее. Они отметили, что талия модели слишком узкая и уверены, что модель одела корсет.

    Отметим, что на недавних снимках 29-летняя модель plus-size позировала в бикини и ее фигура была менее стройной.

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    Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

    Джерело: graziamagazine.ru

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