Модель plus-size Эшли Грэм удивила поклонников узкой талией

Plus-size модель Эшли Грэм не привыкла играть по правилам.

Своенравный характер красавицы проявляется во всем: она не стесняется своих пышных форм, в противовес устоявшимся в моде традициям разгуливает по подиуму в рамках Неделей мод и смело принимает участие в рекламе нижнего белья. А еще Эшли обожает женственные платья. Так, на днях красотка побывала на мероприятии в Лас-Вегасе.



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Plus-size модель Эшли Грэм не привыкла играть по правилам.

Своенравный характер красавицы проявляется во всем: она не стесняется своих пышных форм, в противовес устоявшимся в моде традициям разгуливает по подиуму в рамках Неделей мод и смело принимает участие в рекламе нижнего белья. А еще Эшли обожает женственные платья.

Так, на днях красотка побывала на мероприятии в Лас-Вегасе. Для выхода в свет модель выбрала белое облегающее платье и красную помаду. Однако поклонники Эшли неожиданно раскритиковали ее. Они отметили, что талия модели слишком узкая и уверены, что модель одела корсет.

Отметим, что на недавних снимках 29-летняя модель plus-size позировала в бикини и ее фигура была менее стройной.

get this stringfrom @swimsuitsforall link in bio Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Авг 9 2017 в 7:51 PDT

Джерело: graziamagazine.ru