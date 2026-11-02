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Співачка Камалія назвала ім’я свого ексбойфренда-чиновника, який її бив

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Камалія розкрила історію своїх аб’юзивних стосунків з відомим чиновником
фото з відкритих джерел

Після одного з епізодів побиття Камалія потрапила до лікарні

Співачка Камалія розкрила ім’я свого колишнього бойфренда, який піднімав на неї руку. Зірка заявила, що не хотіла раніше розповідати історію їхніх стосунків, оскільки чоловік є публічною особистістю. Цим артистка поділилася в інтерв’ю Марічці Довбенко, пише «Главком».

Після розлучення Камалія перебувала у стосунках із чиновником Михайлом Стефанішиним. Йдеться про колишнього чоловіка ексвіцепрем’єр-міністерки України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та експосла України в США Ольги Стефанішиної.

Історія знайомства Камалії та Стефанішинина

Камалія познайомилася з Михайлом Стефанішиним на концерті Наталії Могилевської. Тоді після шоу Стефанішин визвався розвезти артистів та команду додому, тоді майбутня пара обмінялася номерами телефонів та почала спілкуватися.

Чоловік почав проявляти увагу до співачки, постійно дарував квіти, зрештою між ними швидко з’явилися почуття. Та через пів року у стосунках з’явився аб’юз, зокрема насилля з боку Стефанішина.

Камалія звинуватила Михайла Стефанішина у домашньому насильстві

Співачка Камалія назвала ім’я свого ексбойфренда-чиновника, який її бив фото 1
фото: скриншот із відео

Так, за словами Камалії, її фото із синцями на обличчі та шиї, які розлетілися мережею у 2024 році, були наслідками побиття Стефанішиним. «Так, це був він. Розумієш, він мені дуже сильно нагадував Захура (ексчоловік співачки, мільярдер Мохаммад Захур) на початку теж відносин. Такі ж квіти, такі ж красиві слова. Все так само романтично. Ну, я собі і подумати не могла, що цей чоловік зможе отак підняти руку», – пригадала співачка

Інцидент стався в Одесі, через пів року після початку стосунків. Камалія розповіла, що Михайло Стефанішин агресивно відреагував на її спілкування в родинному чаті, де також був присутній Мохаммад Захур. Тоді чоловік вперше підняв руку на співачку, зрештою вона пробачила йому, однак побиття після цього не припинилися. «І отут понеслось на ревнощах, на такому, ну, тоді не сильно. І він мене потім просив пробачення. От і подарунок тоді, і пробачення, і плакав. Багато разів повторювалося і вже сильніше. Набагато сильніше», – зізналася жінка.

Після одного з побиттів з боку Стефанішина Камалія потрапила до лікарні, в неї тріснула барабанна перетинка у вусі, через що вона потребувала операції. Також артистка зауважила, що її фото із синцями та побоями, які є в мережі, були зроблені в різні періоди, коли ексбойфренд піднімав на неї руку.

Камалія заявляла до поліції на Михайла Стефанішина, та зрештою забрала заяву. «Ми викликали поліцію. Моя мама приїхала. Моя мама всю ніч там була. Я просто його пожаліла. Я забрала заяву. Він написав мені розписку. В мене навіть є ця розписка, де він пише, що він ніколи мене й пальцем не зачепить», – розповіла виконавиця.

Як фото Камалії із синцями та побоями з’явилися у мережі

Окремо Камалія прокоментувала фото із побиттям. За її словами, світлини злив у мережу співак та ведучий Кіше (Андрій Свирський), який ночував у Михайла Стефанішина та писав співачці з його телефона, намагаючись переконати її пробачити чоловіка. Артистка надіслала йому світлини зі слідами побиття, які він згодом продав. Зокрема, такою версією поділилася саме співачка Камалія.

Тоді ж зірці довелося придумати історію для цих фото, аби не розкривати правду. «А що мені треба було робити? Він мені... Він вимагав, він на мене тиснув, щоб я якось його виправдала, бо йому соромно людям в очі дивитися, що йому робити великий бізнес, що всі його питають: «Це правда, що ти і Камалію побив?» От і, ну, мені прийшлося вигадувати», – зізналася вона.

До слова, у 2023 році співачка Камалія приголомшила шанувальників звісткою. Виконавиця повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Артистка зізнавалася, що вони з чоловіком намагалися врятувати шлюб, проте їм це не вдалося. Вони більше не разом як партнери, але залишаються батьками для своїх дочок – Мірабелли і Арабелли.

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Теги: домашнє насильство чоловік Камалія Ольга Стефанішина розлучення

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