Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики



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Рита Ора Фото: instagram.com/ritaora/

28-летняя британская певица попала в неловкую ситуацию из-за откровенного наряда

Рита Ора представила роскошный образ в своем любимом стиле total red. «Леди в красном» появилась на публике в атласном платье сложного кроя с горловиной и рукавами, переходящими в шлейф. На груди наряда имелось пикантное «окошко», которое позволило убедиться, что звезда была без бюстгальтера.

Певица выступила на праздновании Cartier London в Chiltern Firehouse. Она показала слишком много при выходе из гостиничного комплекса. Платье с запахом сбоку имело внушительный разрез для бедра. Это и сыграло с известной девушкой злую шутку. Неосторожное движение и порыв ветра обнажили загорелые стройные ноги звезды, а также показали ее белые трусики, сообщает Daily Mail.