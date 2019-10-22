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    Шоу-биз

    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики

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    <p>Рита Ора</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/ritaora/</p> - Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики

    Рита Ора

    Фото: instagram.com/ritaora/

    28-летняя британская певица попала в неловкую ситуацию из-за откровенного наряда

    Рита Ора представила роскошный образ в своем любимом стиле total red. «Леди в красном» появилась на публике в атласном платье сложного кроя с горловиной и рукавами, переходящими в шлейф. На груди наряда имелось пикантное «окошко», которое позволило убедиться, что звезда была без бюстгальтера.

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    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики
    Модный конфуз: Рита Ора в платье с экстремальным разрезом засветила трусики

    Певица выступила на праздновании Cartier London в Chiltern Firehouse. Она показала слишком много при выходе из гостиничного комплекса. Платье с запахом сбоку имело внушительный разрез для бедра. Это и сыграло с известной девушкой злую шутку. Неосторожное движение и порыв ветра обнажили загорелые стройные ноги звезды, а также показали ее белые трусики, сообщает Daily Mail.

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