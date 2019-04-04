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    Шоу-биз

    На одной сцене с Muse и Red Hot Chili Peppers: «ДахаБраха» сыграет на фестивале в Бразилии

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    Фото: instagram / dakhabrakha/ - На одной сцене с Muse и Red Hot Chili Peppers: «ДахаБраха» сыграет на фестивале в Бразилии
    Фото: instagram / dakhabrakha/

    Музыканты выступят на сцене фестиваля Rock in Rio

    Осенью на масштабном музыкальном фестивале Rock in Rio сыграет главная музыкальная гордость Украины - группа «ДахаБраха».

    Среди нынешних участников события - Foo Fighters, Muse, Red Hot Chili Peppers, Megadeth, Drake и другие. Фестиваль пройдет 27-29 сентября в Рио-де-Жанейро.

     «ДахаБраха» не привыкать к игре на больших фестивалях. В активе коллектива уже есть выступления на Glastonbury и Bonnaroo Music and Arts Festival.

    Rock in Rio - серия рок-фестивалей, проводимых в Бразилии, а затем в Португалии и Испании. В будущем их планируется проводить в Познани в Польше.

    Фестиваль пять раз проводился в Рио-де-Жанейро (в 1985, 1991, 2001, 2011 и В 2015 годах), пять раз в Лиссабоне (в 2004, 2006, 2008, 2012 и 2014 годах) и три раза в Мадриде (в 2008, 2010 и 2012 годах). Шоу были организованы предпринимателем Роберто Мединой.

    «Rock in Rio» был крупнейшим в мире фестивалем: 1.5 миллиона слушателей собрались на первом фестивале, 700 тысяч на втором, около 1.2 миллиона на третьем и около 350 тысяч на всех трех Лиссабонских фестивалях.

    Британская рок-группа Queen выпустила концертное видео Live in Rio с выступлением на первом фестивале в Рио-де Жанейро в 1985 году, а метал-группа Iron Maiden выпустила концертный альбом Rock in Rio с выступлением группы на третьем фестивале в 2001 году.

     

    Джерело: СЛУХ

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