  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    На заправке, в морге, подметал улицы: Даниэль Салем рассказал о своем пути к успеху

    • Розсилка
    На заправке, в морге, подметал улицы: Даниэль Салем рассказал о своем пути к успеху
    glamurchik.tochka.net

    Участник «Танцев со звездами» Даниэль Салем первую работу получил, когда ему было всего восемь лет

    Участник третьего сезона «Танцев со звездами», ведущий, актер и ресторатор Даниэль Салем, которого уже называют секс-символом нового сезона шоу, рассказал о своем нелегком пути к успеху.

    Он называет себя плохим парнем, которому невероятно повезло с красавицей партнершей Юлией Сахневич.

    67523155_694598381021539_318035566322627679_n
    instagram.com/daniel_jihad_salem

    О непростом прошлом успешный ресторатор рассказал в дневнике для «Танцев со звездами».

    По словам Даниэля, первую работу он получил, когда ему было всего восемь лет. Парень чистил на площади обуви. А все заработанные деньги тратил на сладости для сестер.

    ____12.05.14
    instagram.com/daniel_jihad_salem

    А за свою жизнь Салем сменил очень много профессий. Где только он не работал: на заправке, в морге, был официантом, открывал дверь отеля и варил кофе.

    Работал барменом, был арт-директором, МС и ведущим в одесском клубе «Ё». После трех лет в клубе Opera Prestige понял, что хочет открыть свое заведение.

    ____12.05.28
    instagram.com/daniel_jihad_salem

    «Улицы я также подметал, и моя была самой чистой», - откровенно рассказал звездный участник «Танцев».

    Сейчас Даниэль Салем - ведущий романтического реалити-шоу «Любовь на выживание» на телеканале «Ю», ресторатор.

    Джерело: rbc.ua

    знаменитости фотография актер деньги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ