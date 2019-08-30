На заправке, в морге, подметал улицы: Даниэль Салем рассказал о своем пути к успеху



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Участник «Танцев со звездами» Даниэль Салем первую работу получил, когда ему было всего восемь лет

Участник третьего сезона «Танцев со звездами», ведущий, актер и ресторатор Даниэль Салем, которого уже называют секс-символом нового сезона шоу, рассказал о своем нелегком пути к успеху.

Он называет себя плохим парнем, которому невероятно повезло с красавицей партнершей Юлией Сахневич.

instagram.com/daniel_jihad_salem

О непростом прошлом успешный ресторатор рассказал в дневнике для «Танцев со звездами».

По словам Даниэля, первую работу он получил, когда ему было всего восемь лет. Парень чистил на площади обуви. А все заработанные деньги тратил на сладости для сестер.

instagram.com/daniel_jihad_salem

А за свою жизнь Салем сменил очень много профессий. Где только он не работал: на заправке, в морге, был официантом, открывал дверь отеля и варил кофе.

Работал барменом, был арт-директором, МС и ведущим в одесском клубе «Ё». После трех лет в клубе Opera Prestige понял, что хочет открыть свое заведение.

instagram.com/daniel_jihad_salem

«Улицы я также подметал, и моя была самой чистой», - откровенно рассказал звездный участник «Танцев».

Сейчас Даниэль Салем - ведущий романтического реалити-шоу «Любовь на выживание» на телеканале «Ю», ресторатор.

Джерело: rbc.ua