Надя Дорофеева призналась, что боится своего продюсера

Надя Дорофеева впервые познакомилась с экс- женой Потапа в Киеве

Популярная украинская певица, дизайнер, видеоблогер Надя Дорофеева призналась, что вначале своей карьеры боялась своего продюсера, а именно Ирину Горовую. Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой, гостем которой была непосредственно Ирина Горовая, одна из основателей продюсерского центра MOZGI Entertainment с 2010 года вместе со своим бывшим мужем Алексеем Потапенко. Надя Дорофеева на тот момент выступала в группе «Время и Стекло» вместе с Позитивом.

Со слов Надя Дорофеевой она решилась на переезд с Москвы в Киев после знакомства с Алексеем Потапенко. С Ириной Горовой Надя познакомилась впервые уже по приезду в Киев.

На прямой вопрос Маши Ефросининой «Ты её побаиваешься?», Надя Дорофеева ответила: «Да, 100% я Иру очень боялась, как только я переехала в Киев».

Также, со слов Нади, по сей день все финансовые вопросы решаются только через Ирину Горовую.

Напомним, что Надя Дорофеева была одной из самых молодых участниц проекта в 2011 году «Зірка+Зірка-2» на канале 1+1. С января 2010 года живёт в Киеве. С января 2010 по декабрь 2020 года участвовала в дуэте «Время и Стекло».

В 2020 году группа «Время и Стекло» объявила о своем распаде и провела серию прощальных концертов.

Сольный проект певицы называется DOROFEEVA, она продолжает быть подопечной продюсерского центра MOZGI Entertainment, продюсерами данного центра по прежнему являются Ирина Горовая и Алексей Потапенко.