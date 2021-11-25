  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Надя Дорофеева призналась, что боится своего продюсера

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Надя Дорофеева призналась, что боится своего продюсера

    Надя Дорофеева впервые познакомилась с экс- женой Потапа в Киеве

    Популярная украинская певица, дизайнер, видеоблогер Надя Дорофеева призналась, что вначале своей карьеры боялась своего продюсера, а именно Ирину Горовую. Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой, гостем которой была непосредственно Ирина Горовая, одна из основателей продюсерского центра MOZGI Entertainment с 2010 года вместе со своим бывшим мужем Алексеем Потапенко. Надя Дорофеева на тот момент выступала в группе «Время и Стекло» вместе с Позитивом.

    Со слов Надя Дорофеевой она решилась на переезд с Москвы в Киев после знакомства с Алексеем Потапенко. С Ириной Горовой Надя познакомилась впервые уже по приезду в Киев.

    На прямой вопрос Маши Ефросининой «Ты её побаиваешься?», Надя Дорофеева ответила: «Да, 100% я Иру очень боялась, как только я переехала в Киев».

    Также, со слов Нади, по сей день все финансовые вопросы решаются только через Ирину Горовую.

    Напомним, что Надя Дорофеева была одной из самых молодых участниц проекта в 2011 году «Зірка+Зірка-2» на канале 1+1. С января 2010 года живёт в Киеве. С января 2010 по декабрь 2020 года участвовала в дуэте «Время и Стекло».

    В 2020 году группа «Время и Стекло» объявила о своем распаде и провела серию прощальных концертов.

    Сольный проект певицы называется DOROFEEVA, она продолжает быть подопечной продюсерского центра MOZGI Entertainment, продюсерами данного центра по прежнему являются Ирина Горовая и Алексей Потапенко.

    Читайте также: Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)
    Теги: знаменитости Надя Дорофеева шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Надя Дорофеева призналась, что боится своего продюсера