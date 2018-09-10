Настя Каменских померяется размерами с Ким Кардашьян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Подруга Потапа готовит план по завоеванию американского шоу-бизнеса

В последнее время у соцсетях Насти Каменских постоянно появляются откровенные фото, на которых NK с явным наслаждением демонстрирует ягодицы и другие прелести своего тела.

Подобное поведение вызвало немало дискуссий среди фанатов в соцсетях. В программе «Світське життя» Настя прокомментировала ситуацию: «У каждого человека есть выбор, ты можешь смотреть, или нет. Никто тебя не заставляет. Я выкладываю свои прелести, потому что я молодая и красивая. И мне кажется. Что в 60 лет я такие фото уже никому не покажу».

Кроме того, стала известна еще одна причина, которая дает более рациональное объяснение вызывающему поведению Насти. Все дело в новом проекте певицы.

«Я записала песню. У меня есть мечта. Я всегда мечтала о Грэмми и очень хочу двигаться в этом направлении. Во-первых, мы договорились с Потапом, что у нас дуэтная пауза. А это уже большой шаг, потому что Грэмми я хотела получить все-таки сама. А сейчас записала реп-песню под названием «Попа как у Ким», – заявила певица

Достичь размеров попы Ким Кардашьян и попутно взять Грэмми – воистину труд титана. В чем «Скотч» желает певице удачи и преуспевания.

Но что это, еще одна попытка украинских селебрити хайпонуть на образе Ким Кардашьян, или это на самом деле начало пути Насти к признанию? Посмотрим.