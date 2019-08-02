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    Шоу-биз

    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)

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    Потап и Настя Каменских - Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Потап и Настя Каменских

    32-летняя певица и ее 38-летний супруг отдыхают на Сардинии

    Настя Каменских и Потап арендовали яхту для морской прогулки и вечеринки и с удовольствием делятся со своим фанатами подробностями отдыха.

    Пара заехала в прибрежный ресторанчик. Вечером погуляли по курортному городку, поужинали в приятной обстановке. Веселье продолжилось на яхте. Потап и Настя устроили ночные танцы на борту.

    Накануне девушка рассказала, что отдых для нее – не причина для отказа от спорта. Она в эффектном желтом бикини позировала на SUP-борде.

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    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)
    Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)

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    Настя Каменских певица Потап отдых
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