Настя Каменских с Потапом устроили страстные ночные танцы на яхте (видео)



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Потап и Настя Каменских

32-летняя певица и ее 38-летний супруг отдыхают на Сардинии

Настя Каменских и Потап арендовали яхту для морской прогулки и вечеринки и с удовольствием делятся со своим фанатами подробностями отдыха.

Пара заехала в прибрежный ресторанчик. Вечером погуляли по курортному городку, поужинали в приятной обстановке. Веселье продолжилось на яхте. Потап и Настя устроили ночные танцы на борту.

Накануне девушка рассказала, что отдых для нее – не причина для отказа от спорта. Она в эффектном желтом бикини позировала на SUP-борде.