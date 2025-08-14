Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

З 1 вересня учні в школах вчитимуться енергоощадності: подробиці від МОН

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
З 1 вересня учні в школах вчитимуться енергоощадності: подробиці від МОН
У дітей з вересня почнеться новий курс
фото: Освіторія

Посібники створені для 4, 5–6, 8–9 та 10–11 класів і доступні онлайн. У них є поради для практичних занять і позакласних активностей

З вересня школярі з 4 по 11 клас вчитимуть, як економно користуватися ресурсами та заощаджувати енергію у повсякденному житті. Це відбуватиметься у межах проєкту «Уроки енергоефективності», повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти та науки України.

Зазначається, що інтеграція теми не передбачатиме додаткового навантаження, а пропонуватиме матеріали для відповідних тем чинних навчальних програм, щоб зробити їх ще більш актуальними. Для вчителів підготували спеціальні посібники, щоб уроки були зрозумілими та цікавими. Теми рекомендують додавати у програми «Пізнаємо природу», STEM, «Довкілля», «Технології», «Природничі науки» та інші.

«Ми прагнемо інтегрувати тему енергоефективності в шкільну програму максимально ефективно і без додаткового навантаження. Першим етапом для реалізації цієї ініціативи стало навчання для вчителів, у якому взяли участь понад 2 200 педагогів. Другий крок – розроблення посібників, що вже доступні для більшості класів. Завдяки цьому впровадження тематики енергоефективності буде більш комфортним для вчителів і змістовним та зрозумілим для учнів. Розуміння теми енергоефективності є необхідним для сучасної людини, а тим паче для громадян країни, яка потерпає від збройної агресії, що часто спрямована на пошкодження енергосистеми», – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Посібники створені для 4, 5–6, 8–9 та 10–11 класів і доступні онлайн. У них є поради для практичних занять і позакласних активностей. Матеріали схвалив Український інститут розвитку освіти.

Також педагоги можуть безплатно пройти онлайн-курси, щоб краще підготуватися до проведення уроків. «Уроки енергоефективності» є частиною ширшої ініціативи з популяризації зеленої енергетики в межах проєкту LEARN.

Нагадаємо, що дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, навчання в офлайн-форматі можливе лише за умови, що життю дітей нічого не загрожує

Читайте також:

Теги: міністр технології навчання школярі Оксен Лісовий поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Король Чарльз прийматиме Трампа у Британії
Трамп відвідає Британію з державним візитом: стала відома дата
14 липня, 13:15
Загальна сума на канцтовари складає близько 2700 грн
Що можна купити на 5 тис. грн від держави: інструкція для батьків першокласників
15 липня, 10:49
Карін Кнайсль танцює з Путіном на своєму весіллі
Ексглава МЗС Австрії оселилася в Росії та ходить до церкви з котом
20 липня, 18:59
Стали відомі нові подробиці авіакатастрофи в Індії
Авіакатастрофа в Індії: розшифровано чорні скриньки літака Boeing
21 липня, 19:25
«Це божевілля». Гендиректор OpenAI розповів про небезпеку, яку несе штучний інтелект
«Це божевілля». Гендиректор OpenAI розповів про небезпеку, яку несе штучний інтелект
23 липня, 21:49
Ринок праці швидко розвивається і на перший план виходять інші навички працівників
Найважливіші професійні навички у 2025 році: інфографіка
22 липня, 18:22
Ще одна європейська країна хоче визнати Палестину державою
Ще одна європейська країна хоче визнати Палестину державою
30 липня, 06:40
У Китаї навчатиметься перший у світі робот-аспірант
У Китаї людиноподібного робота зарахували до університету
2 серпня, 22:20
Стали відомі перші результати вступної кампанії в Україні
Вступна кампанія-2025: заступник міністра розповів про перші результати
6 серпня, 09:01

Наука та освіта

З 1 вересня учні в школах вчитимуться енергоощадності: подробиці від МОН
З 1 вересня учні в школах вчитимуться енергоощадності: подробиці від МОН
Зеленський доручив спростити умови вступу до вишів
Зеленський доручив спростити умови вступу до вишів
В Україні з вересня зростуть стипендії: кого це стосується
В Україні з вересня зростуть стипендії: кого це стосується
Вступна кампанія-2025: розпочався прийом заяв на магістратуру
Вступна кампанія-2025: розпочався прийом заяв на магістратуру
У «Резерв+» з’явилася нова відстрочка для працівників освіти
У «Резерв+» з’явилася нова відстрочка для працівників освіти
Вступна кампанія-2025: заступник міністра розповів про перші результати
Вступна кампанія-2025: заступник міністра розповів про перші результати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
29K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
8760
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
3248
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
2619
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua