З 1 вересня учні в школах вчитимуться енергоощадності: подробиці від МОН

З вересня школярі з 4 по 11 клас вчитимуть, як економно користуватися ресурсами та заощаджувати енергію у повсякденному житті. Це відбуватиметься у межах проєкту «Уроки енергоефективності», повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти та науки України.

Зазначається, що інтеграція теми не передбачатиме додаткового навантаження, а пропонуватиме матеріали для відповідних тем чинних навчальних програм, щоб зробити їх ще більш актуальними. Для вчителів підготували спеціальні посібники, щоб уроки були зрозумілими та цікавими. Теми рекомендують додавати у програми «Пізнаємо природу», STEM, «Довкілля», «Технології», «Природничі науки» та інші.

«Ми прагнемо інтегрувати тему енергоефективності в шкільну програму максимально ефективно і без додаткового навантаження. Першим етапом для реалізації цієї ініціативи стало навчання для вчителів, у якому взяли участь понад 2 200 педагогів. Другий крок – розроблення посібників, що вже доступні для більшості класів. Завдяки цьому впровадження тематики енергоефективності буде більш комфортним для вчителів і змістовним та зрозумілим для учнів. Розуміння теми енергоефективності є необхідним для сучасної людини, а тим паче для громадян країни, яка потерпає від збройної агресії, що часто спрямована на пошкодження енергосистеми», – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Посібники створені для 4, 5–6, 8–9 та 10–11 класів і доступні онлайн. У них є поради для практичних занять і позакласних активностей. Матеріали схвалив Український інститут розвитку освіти.

Також педагоги можуть безплатно пройти онлайн-курси, щоб краще підготуватися до проведення уроків. «Уроки енергоефективності» є частиною ширшої ініціативи з популяризації зеленої енергетики в межах проєкту LEARN.

