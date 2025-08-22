В українських школах з’явиться онлайн-валюта: що за неї можна придбати

В Україні з'явиться нова валюта для школярів, яку можна буде витратити на власні потреби

Тестовий варіант проєкту запрацює з 1 жовтня, а з 1 січня першого кварталу 2026 року – поширять на всі школи країни

У застосунку для школярів «Мрія» з’явиться власна валюта – «мрійки». Витратити її можна буде на квитки в кіно, квести, навчальні курси або майстер–класи. Про це розповідає «Главком» з посиланням на першого віцепрем'єр–міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як працюватиме система

Учням надходитимуть завдання з різних предметів. Вони формуватимуться за допомогою штучного інтелекту. За виконання завдань школярі отримуватимуть внутрішню віртуальну валюту – «мрійки».

Також «мрійки» можна буде заробити за покращення успішності. Наприклад, вони зарахуються у випадку, якщо учень підвищив оцінку з англійської з 9 до 10 балів наступного року.

На що можна витратити «мрійки»

Ними можна розраховуватись в різноманітних мережах, кінотеатрах або магазинах. Обміняти «мрійки» можна конкретні продукти або послуги.

Старт проєкту

За словами Михайла Федорова, механіку вже презентувала команда, яка працює над запуском системи. З 1 жовтня її почнуть тестувати 10–15 тисяч дітей. З 1 січня або у першому кварталі ініціатива запрацює для шкіл, які приєднаються до проєкту «Мрія».

Мета ініціативи

«Наша ціль – це не просто запустити щось для фану, (1:04) а залучити дітей до процесу навчання. Зробити так, щоб вони більше дізнавалися», – зазначив міністр.

Він також додав, що «мрійки» – лише одна з послуг у межах проєкту «Мрія». Там передбачено багато інших корисних можливостей, однак наразі було розкрито лише частину. За словами керівника відомства, саме гейміфікація допоможе підвищити рівень зацікавленості учнів у системі освіти.

Нагадаємо, у квітні 2025 року в Мінцифри повідомили, що освітній застосунок «Мрія» став доступним для усіх українських шкіл. У «Мрії» є план дня, журнали, конструктор оцінок, динаміка досягнень, чати, бібліотека персоналізованого контенту Мрія ID тощо.