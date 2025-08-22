Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

В українських школах з’явиться онлайн-валюта: що за неї можна придбати

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
В українських школах з’явиться онлайн-валюта: що за неї можна придбати
В Україні з'явиться нова валюта для школярів, яку можна буде витратити на власні потреби
фото: Мрія

Тестовий варіант проєкту запрацює з 1 жовтня, а з 1 січня першого кварталу 2026 року – поширять на всі школи країни 

У застосунку для школярів «Мрія» з’явиться власна валюта – «мрійки». Витратити її можна буде на квитки в кіно, квести, навчальні курси або майстер–класи. Про це розповідає «Главком» з посиланням на першого віцепрем'єр–міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

@michael.fedorov Внутрішня валюта у школах вже восени. #школа #навчання #батьки ♬ оригінальний звук - Михайло Федоров

Як працюватиме система

Учням надходитимуть завдання з різних предметів. Вони формуватимуться за допомогою штучного інтелекту. За виконання завдань школярі отримуватимуть внутрішню віртуальну валюту – «мрійки».

Також «мрійки» можна буде заробити за покращення успішності. Наприклад, вони зарахуються у випадку, якщо учень підвищив оцінку з англійської з 9 до 10 балів наступного року.

На що можна витратити «мрійки»

Ними можна розраховуватись в різноманітних мережах, кінотеатрах або магазинах. Обміняти «мрійки» можна конкретні продукти або послуги.

Старт проєкту

За словами Михайла Федорова, механіку вже презентувала команда, яка працює над запуском системи. З 1 жовтня її почнуть тестувати 10–15 тисяч дітей. З 1 січня або у першому кварталі ініціатива запрацює для шкіл, які приєднаються до проєкту «Мрія».

Мета ініціативи

«Наша ціль – це не просто запустити щось для фану, (1:04) а залучити дітей до процесу навчання. Зробити так, щоб вони більше дізнавалися», – зазначив міністр.

Він також додав, що «мрійки» – лише одна з послуг у межах проєкту «Мрія». Там передбачено багато інших корисних можливостей, однак наразі було розкрито лише частину. За словами керівника відомства, саме гейміфікація допоможе підвищити рівень зацікавленості учнів у системі освіти.

Нагадаємо, у квітні 2025 року в Мінцифри повідомили, що освітній застосунок «Мрія» став доступним для усіх українських шкіл. У «Мрії» є план дня, журнали, конструктор оцінок, динаміка досягнень, чати, бібліотека персоналізованого контенту Мрія ID тощо. 

Читайте також:

Теги: міністр школа продукти навчання батьки послуги Михайло Федоров школярі валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нове Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства очолив Олексій Соболев
Оновлене Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства: хто за що відповідатиме
30 липня, 10:03
Європейці платитимуть за продукти більше
ЄС хоче завадити вирубці лісів: європейців чекає стрибок цін на продукти
13 серпня, 09:56
Чоловіка затримано відразу після одержання чергового «траншу» у сумі $7,5 тис.
У Києві чоловік за $15-25 тис. допомагав ухилянтам знятися з військового обліку
11 серпня, 15:24
Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell
Україна одна з перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell
12 серпня, 18:04
В Україні зросла ціна динь
В Україні ціна на дині зросла майже вдвічі: огляд із супермаркетів
18 серпня, 11:35
В «Укрзалізниці» обуреному пасажиру відповіли, що могли б узагалі не призначати додатковий потяг
Пасажир поскаржився на умови у вагоні першого класу та отримав емоційну відповідь від «Укрзалізниці»
16 серпня, 19:13
При виборі м'яса птиці слід керуватись деякими критеріями
Як обрати якісне м’ясо птиці? Держспоживслужба нагадала, що має знати покупець
Сьогодні, 05:20
Головні новини ночі проти 19 серпня
Тристоронні переговори у США, розмова Трампа з Путіним: головне за ніч
19 серпня, 05:51
Україна увійшла до трійки найбільших експортерів меду
Україна увійшла до трійки найбільших експортерів меду в світі
20 серпня, 10:19

Наука та освіта

В українських школах з’явиться онлайн-валюта: що за неї можна придбати
В українських школах з’явиться онлайн-валюта: що за неї можна придбати
Безоплатне харчування для всіх школярів: подробиці від уряду
Безоплатне харчування для всіх школярів: подробиці від уряду
Коли розпочнеться та завершиться навчальний рік? Міністерство освіти назвало дати
Коли розпочнеться та завершиться навчальний рік? Міністерство освіти назвало дати
Переговори чи перемовини? Мовознавиця пояснила, як правильно говорити про зустріч Трампа з Путіним
Переговори чи перемовини? Мовознавиця пояснила, як правильно говорити про зустріч Трампа з Путіним
З 1 вересня учні в школах вчитимуться енергоощадності: подробиці від МОН
З 1 вересня учні в школах вчитимуться енергоощадності: подробиці від МОН
Зеленський доручив спростити умови вступу до вишів
Зеленський доручив спростити умови вступу до вишів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
16K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3744
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
3373
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
3337
Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua