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    Шоу-биз

    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом

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    Кайли Дженнер - Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Кайли Дженнер

    Поклонники оценили новый образ звезды

    21-летняя Кайли Дженнер поделилась фото в новом смелом образе. Звезда реалити позировала в белом трикотажном мини-платье с длинными рукавами. Под полупрозрачный наряд Кайли надела кружевное неоновое нижнее белье.

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    Провокационный образ Дженнер дополнила неоновой курткой, массивной серебряной цепью, кольцами и миниатюрной черной сумочкой.

    Поклонники оценили стиль звезды. «Неон официально вернулся», «Так появляются тренды», «Необычно смотрится, мне нравится», «Прикольно, хочу так же!», «Что я могу сказать, ты потрясающая!», «Сексуально», — пишут в комментариях.

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    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом
    Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом

    Неон стал трендом в прошлом году. Семейство Кардашьян-Дженнер часто отдает предпочтение вещам кислотных оттенков. 

    знаменитости шоу-бизнес
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