Неоновое белье под белое платье: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер удивила смелым образом



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Кайли Дженнер

Поклонники оценили новый образ звезды

21-летняя Кайли Дженнер поделилась фото в новом смелом образе. Звезда реалити позировала в белом трикотажном мини-платье с длинными рукавами. Под полупрозрачный наряд Кайли надела кружевное неоновое нижнее белье.

Провокационный образ Дженнер дополнила неоновой курткой, массивной серебряной цепью, кольцами и миниатюрной черной сумочкой.

Поклонники оценили стиль звезды. «Неон официально вернулся», «Так появляются тренды», «Необычно смотрится, мне нравится», «Прикольно, хочу так же!», «Что я могу сказать, ты потрясающая!», «Сексуально», — пишут в комментариях.

Неон стал трендом в прошлом году. Семейство Кардашьян-Дженнер часто отдает предпочтение вещам кислотных оттенков.