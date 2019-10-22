Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника



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Никки Минаж

Звезда взволновала своих поклонников неожиданной новостью

36-летняя рэп-исполнительница Ники Минаж впервые вышла замуж. Звезда сделала заявление о своей свадьбе, засняв чашку с надписью «миссис», бейсболку белого цвета со словом «невеста» и бейсболку черного цвета со словом «жених». Мужем певицы стал ее бойфренд, 41-летний Кеннетт Петти. Рэперша призналась, что после торжества взяла фамилию супруга и подтвердила дату свадьбы. «Ники Минаж-Петти. 21.10.2019», — лаконично написала она.

Несмотря на теплые поздравления знаменитых артистов, поклонники Ники шокированы новостью о ее свадьбе. С самого начала ее романа с Кеннеттом они просили исполнительницу не начинать серьезные отношения с мужчиной, у которого такое «богатое» криминальное прошлое.

Как выяснилось, у Петти есть две судимости: в 1995 году он был обвинен в изнасиловании 16-летней девушки, а в 2006 году получил 10 лет тюрьмы за непредумышленное убийство. В 2002 году он несколько раз выстрелил в живот некоему Ламонту Робинсону, отчего тот скончался. Из назначенных 10 лет заключения в тюрьме он провел 7. До мая Петти находился под надзором полиции по условию досрочного освобождения, сообщает Daily Mail.