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    Шоу-биз

    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника

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    Никки Минаж - Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Никки Минаж

    Звезда взволновала своих поклонников неожиданной новостью

    36-летняя рэп-исполнительница Ники Минаж впервые вышла замуж. Звезда сделала заявление о своей свадьбе, засняв чашку с надписью «миссис», бейсболку белого цвета со словом «невеста» и бейсболку черного цвета со словом «жених». Мужем певицы стал ее бойфренд, 41-летний Кеннетт Петти. Рэперша призналась, что после торжества взяла фамилию супруга и подтвердила дату свадьбы. «Ники Минаж-Петти. 21.10.2019», — лаконично написала она.

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    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника
    Ники Минаж тайно вышла замуж за насильника

    Несмотря на теплые поздравления знаменитых артистов, поклонники Ники шокированы новостью о ее свадьбе. С самого начала ее романа с Кеннеттом они просили исполнительницу не начинать серьезные отношения с мужчиной, у которого такое «богатое» криминальное прошлое.

    Как выяснилось, у Петти есть две судимости: в 1995 году он был обвинен в изнасиловании 16-летней девушки, а в 2006 году получил 10 лет тюрьмы за непредумышленное убийство. В 2002 году он несколько раз выстрелил в живот некоему Ламонту Робинсону, отчего тот скончался. Из назначенных 10 лет заключения в тюрьме он провел 7. До мая Петти находился под надзором полиции по условию досрочного освобождения, сообщает Daily Mail.

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