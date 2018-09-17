Николай Тищенко и dj Nana покинули шоу «Танцы со звездами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Николай Тищенко и Анастасия Кумейко

Состоялся четвертый эфир танцевального проекта

Одна из самых ярких пар вылетела из проекта популярного шоу «Танцы со звездами». Каждое воскресенье поклонники танцевального проекта прикованы к телеэкранам и не выпускают из рук телефоны - ведь нужно проголосовать за своих любимчиков и дать и возможность пройти в следующий эфир. Но вчера вечером, не хватило зрительских голосов одной из самых ярких звездных пар - Николаю Тищенко и очаровательной Анастасии Кумейко (dj Nana).

Они проиграли не менее эффектной паре - Руслану Сеничкину и Яне Цибульской.

Несмотря на то, что украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко был заметно расстроен вылетом из проекта, он поблагодарил всех, кто поддерживал его и отдавал голоса. По словам Николая Тищенко, он бы хотел еще много рассказать историй в танце, но «все имеет логическое завершение».

Читайте также: Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети