Новая интерпретация сказки: Бри Ларсон и семь гномов займутся спасением Белоснежки

Студия Disney задумала снять игровой фильм по мотивам классического мультфильма «Белоснежка»

Необычная интерпретация сказки расскажет о сестре Белоснежки – Розочке (Red Rose). Вместе с семью гномами она отправляется на поиски противоядия, пока Белоснежка спит беспробудным сном. Бри Ларсон («Комната», «Мачо и ботан») стала главной претенденткой на роль Розочки. Примечательно, что история о Белоснежке и ее



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Бри Ларсон

Студия Disney задумала снять игровой фильм по мотивам классического мультфильма «Белоснежка»

Необычная интерпретация сказки расскажет о сестре Белоснежки – Розочке (Red Rose). Вместе с семью гномами она отправляется на поиски противоядия, пока Белоснежка спит беспробудным сном.

Бри Ларсон («Комната», «Мачо и ботан») стала главной претенденткой на роль Розочки.

Примечательно, что история о Белоснежке и ее приближенных весьма популярна в Голливуде. Студия Universal, например, выпустила дилогию «Белоснежка и охотник», в первой части которой сыграла Кристен Стюарт. Тарсем Сингх снял свою версию под названием «Белоснежка: Месть гномов», в ней черноволосую красавицу изобразила Лили Коллинз, а ее злую мачеху – Джулия Робертс.

Остается надеяться, что Бри Ларсон найдет время в своем плотном графике и предстанет в новом амплуа. В настоящее время актриса занята на съемках супергеройского блокбастера «Капитан Марвел», его премьера состоится 7 марта 2019 года.

Джерело: Киноафиша