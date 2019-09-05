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    Шоу-биз

    Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube

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    Билли Айлиш - Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube
    Билли Айлиш

    На кадрах ролика звезда предстает в образе ангела

    Популярная 17-летняя американская певица Билли Айлиш представила клип на песню – «All The Good Girls Go To Hell», вошедшей в ее дебютный альбом.

    На кадрах ролика Айлиш предстает в образе ангела, попавшего на землю. Падая с небес, она попадает в жидкость, напоминающую нефть. Когда же «ангел» выбирается из лужи вокруг него вспыхивает пламя. Клип уже посмотрели более 4 миллионов.

    Напомним, первый в жизни Билли Айлиш альбом вышел в последних числах марта, но уже за четыре дня до старта официальных продаж пластинки, она уже побила рекорд по скачиваниям в в Apple Music.

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    Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube
    Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube
    Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube
    Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube
    Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube
    Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube
    Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube
    Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube

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    певица
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