Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube



Билли Айлиш

На кадрах ролика звезда предстает в образе ангела

Популярная 17-летняя американская певица Билли Айлиш представила клип на песню – «All The Good Girls Go To Hell», вошедшей в ее дебютный альбом.

На кадрах ролика Айлиш предстает в образе ангела, попавшего на землю. Падая с небес, она попадает в жидкость, напоминающую нефть. Когда же «ангел» выбирается из лужи вокруг него вспыхивает пламя. Клип уже посмотрели более 4 миллионов.

Напомним, первый в жизни Билли Айлиш альбом вышел в последних числах марта, но уже за четыре дня до старта официальных продаж пластинки, она уже побила рекорд по скачиваниям в в Apple Music.