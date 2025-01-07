Співачка Руслана зворушливо привітала маму з 75-річчям: рідкісні сімейні кадри

Мама Руслани Ніна Аркадіївна Лижичко 7 січня відзначає день народження. Зі 75-річним ювілеєм жінку привітала донька





7 січня відзначає свій день народження мати відомої української співачки Руслани Ніна Лижичко. Жінці виповнюється 75 років. Про це у соціальній мережі написала співачка.

Руслана зазначила, що її мамі виповнилось 75 років, але це не про неї, бо вона завжди драйвова. Також співачка заявила, що вони з мамою одне ціле.

«Мам! Я вітаю Тебе з твоїм Днем! Тобі 75, але це не про Тебе! Ти завжди драйвова! Ти завжди світишся. Нема, нічого, щоби перерізало між нами пуповину.

Ми - одне ціле! Так було! Так є! І так буде завжди», – написала Руслана.

Своє привітання Руслана доповнила світлинами з сімейної галереї.

Нагадаємо, що латиська співачка Лайма Вайкуле зізналася, що до 19 років не знала російської мови, а зараз сприймає її як пережиток СРСР, проте сподівається, що після війни зможе співати в Україні російською.