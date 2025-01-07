Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Співачка Руслана зворушливо привітала маму з 75-річчям: рідкісні сімейні кадри

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ніна Лижичко відзначає свій 75-річний ювілей
фото: Ruslana Lyzhychko

Мама Руслани Ніна Аркадіївна Лижичко 7 січня відзначає день народження. Зі 75-річним ювілеєм жінку привітала донька

7 січня відзначає свій день народження мати відомої української співачки Руслани Ніна Лижичко. Жінці виповнюється 75 років. Про це у соціальній мережі написала співачка.

Співачка Руслана зворушливо привітала маму з 75-річчям: рідкісні сімейні кадри фото 1

Руслана зазначила, що її мамі виповнилось 75 років, але це не про неї, бо вона завжди драйвова. Також співачка заявила, що вони з мамою одне ціле.

Співачка Руслана зворушливо привітала маму з 75-річчям: рідкісні сімейні кадри фото 2

«Мам! Я вітаю Тебе з твоїм Днем! Тобі 75, але це не про Тебе! Ти завжди драйвова!  Ти завжди світишся. Нема, нічого, щоби перерізало між нами пуповину.

Ми - одне ціле! Так було! Так є! І так буде завжди», – написала Руслана.

Своє привітання Руслана доповнила світлинами з сімейної галереї.

Співачка Руслана зворушливо привітала маму з 75-річчям: рідкісні сімейні кадри фото 3
Співачка Руслана зворушливо привітала маму з 75-річчям: рідкісні сімейні кадри фото 4

Нагадаємо, що латиська співачка Лайма Вайкуле зізналася, що до 19 років не знала російської мови, а зараз сприймає її як пережиток СРСР, проте сподівається, що після війни зможе співати в Україні російською. 

Читайте також:

Теги: Руслана Лижичко фото мама день народження співачка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20 найпопулярніших пісень України. Хіт-парад 2024
20 найпопулярніших пісень України. Хіт-парад 2024 Підсумки
31 грудня, 2024, 19:00
Марія Гнесь з Чернівців на змаганнях виступала у категорії «юніори» і дійшла до фіналу, де поступилась росіянці Веронці Гашніковій з рахунком 3:4
Українські каратистки відмовились від фото з росіянкою на турнірі у Венеції
7 грудня, 2024, 18:17
Руслана: «Так, вагітність зірвалася. Навіть місяця ще не було, на третьому тижні втратила...»
Руслана вперше розповіла, як намагалася стати мамою та втрату дитини
17 грудня, 2024, 17:40
24 грудня відзначається Святвечір
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 грудня, 2024, 00:05
Повний список фіналістів нацвідбору буде оприлюднено до 17 січня 2025 року
Євробачення-2025: оголошено фіналістів нацвідбору
20 грудня, 2024, 16:29
У День зимового сонцестояння Сонце досягає найнижчої точки над горизонтом у північній півкулі
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 грудня, 2024, 00:26
У соцмережах Карина Жосан спілкується переважно російською мовою
Міс Україна Всесвіт зустріла Новий рік в компанії росіян
2 сiчня, 19:08
Ще до того моменту, як Буданов очолив Головне управління розвідки, на нього було здійснено кілька замахів
Кирило Буданов святкує день народження
4 сiчня, 08:24
Костянтин Гнатенко зауважив, що багато артистів переходять з української мови на російську, тому припускаються помилок у текстах пісень
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів
Вчора, 22:32

Шоу-біз

Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly прокоментувала свій пост, який спричинив скандал
Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly прокоментувала свій пост, який спричинив скандал
Співачка Руслана зворушливо привітала маму з 75-річчям: рідкісні сімейні кадри
Співачка Руслана зворушливо привітала маму з 75-річчям: рідкісні сімейні кадри
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів
Лайма Вайкуле сподівається, що після війни зможе співати в Україні російською
Лайма Вайкуле сподівається, що після війни зможе співати в Україні російською
«Золотий глобус – 2025». Найяскравіші образи зірок для червоної доріжки
«Золотий глобус – 2025». Найяскравіші образи зірок для червоної доріжки
«Золотий глобус – 2025». Пари, які замилували публіку своїми образами (фото)
«Золотий глобус – 2025». Пари, які замилували публіку своїми образами (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
128K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
25K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
20K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua