Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly прокоментувала свій пост, який спричинив скандал

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Катя Chilly наголосила, що різдвяними символами України є колядницька різдвяна зірка і Дідух
фото з відкритих джерел

Катя Chilly зазначила, що її думка базується на принципі об'єднання суспільства навколо українських символів, які є нейтральними

Українська співачка Катя Chilly, яка раніше висловила незадоволення встановленням Ханукії на Майдані Незалежності у Києві 25 грудня, пояснила свою позицію. Відповідний пост вона написала у Facebook.

«Хочу зауважити, що якщо в клітині два ядра, – ядро ділиться. В клітині має бути одне ядро. І в державі Україна воно українське. Тому якщо мова іде про символи, стратегію асиміляції і інтеграції, то не український народ треба інтегрувати в традицію інакшої сторони. А самим інтегруватись в українську традицію. Всі спроби створити нові традиції на згарищі і попелищі, загинутій інтелігенції України зустрінуть супротив і врешті гнів», – йдеться у дописі.

Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly прокоментувала свій пост, який спричинив скандал фото 1
скріншот

Катя Chilly підкреслила важливість збереження українських традицій:

«Треба поважати українську традицію навзаєм і вбудовуватись згідно українського вектора, приймаючи її домінанту. Тоді ми всі зможемо бути політичною нацією і однім народом, не буде протиріч, страху всередині і роздирання. Голова буде одна. І пріоритетність. Буде організм, а не тіньовий бізнес».

Співачка вважає, що, якщо Україна об'єднається навколо одного, то вистоїть. Вона також назвала єдиний принцип на території країни:

«Єдиний принцип на території України, – це Україна. І це інтерес України в її дієвій і історичній площині. Україна вистоїть якщо вона буде об'єднана навколо одного. Інакше вона буде асимільована чи її розірве зсередини, не одним так іншим чинником. Паралелі можна проводити до різних етнічних груп і конфесій, особливо якщо голова в іншій країні».

Катя Chilly зазначила, що її думка базується на принципі об'єднання суспільства навколо українських символів, які є нейтральними й сприяють єдності різних етнічних груп та конфесій.

«Чому гуртуватись окрім державної символіки локально навколо українських традиційних символів. Тому що вони найбезпечніші для всіх. Вони не є релігійними, вони є традицією цієї землі, яка дозволяла весь цей час всім співіснувати жодного разу не перекриваючи своєю домінантою. Вони добрі. Імперії приходили і уходили. А воно було як було так і осталось, забезпечуючи ідентичність. Саме воно, як матір, не дає можливості асиміляції і забезпечує всім рівність», – написала співачка.

Також Катя Chilly додала, що «різдвяними символами традиційної України є колядницька різдвяна зірка і Дідух. Державним символом України незмінно є тризуб».

Співачка обмежила можливість коментування під своїм дописом. Однак користувачі соцмереж встигли залишити позитивні коментарі.

Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly прокоментувала свій пост, який спричинив скандал фото 2
Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly прокоментувала свій пост, який спричинив скандал фото 3
скріншот

Нагадаємо, що на Майдані Незалежності у Києві 25 грудня єврейська громада встановила найбільшу в Європі Ханукію і запалила першу свічу з нагоди свята Ханука. Встановлення головного символу єврейського свята викликала неоднозначну реакцію у деяких українців, зокрема співачки Каті Chilly. 

Читайте також:

Теги: Київ скандал іудеї співачка свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 грудня – Всесвітній день хорового співу
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 2024, 00:13
Прапор зняли до покращення погодних умов
У Києві знято головний прапор країни: причина
16 грудня, 2024, 10:46
З 2022 року столичному посадовцю нараховано майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для людини з інвалідністю
Правоохоронці викрили очільника департаменту КМДА на фейковій інвалідності
27 грудня, 2024, 15:11
Прогноз погоди на 29 грудня
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
У цей день потрібно гостинно приймати щедрувальників та посівальників, обов’язково приготувати щедрий стіл, особливо для гостей і родичів
31 грудня – Маланка та Щедрий вечір: традиції цього дня
31 грудня, 2024, 19:19
Повний список фіналістів нацвідбору буде оприлюднено до 17 січня 2025 року
Євробачення-2025: оголошено фіналістів нацвідбору
20 грудня, 2024, 16:29
На Майдані Незалежності встановили найбільшу у Європі ханукію
У Києві встановлена найбільша в Європі ханукія
25 грудня, 2024, 19:04
Заборона на використання піротехніки була запроваджена ще на початку повномасштабної війни
В Україні зросла кількість вироків за запуск феєрверків: яка область лідирує
3 сiчня, 09:20
У Києві повітряна тривога тривала менше години
У Києві повітряна тривога тривала менше години
Вчора, 02:23

Шоу-біз

Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly прокоментувала свій пост, який спричинив скандал
Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly прокоментувала свій пост, який спричинив скандал
Співачка Руслана зворушливо привітала маму з 75-річчям: рідкісні сімейні кадри
Співачка Руслана зворушливо привітала маму з 75-річчям: рідкісні сімейні кадри
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів
Лайма Вайкуле сподівається, що після війни зможе співати в Україні російською
Лайма Вайкуле сподівається, що після війни зможе співати в Україні російською
«Золотий глобус – 2025». Найяскравіші образи зірок для червоної доріжки
«Золотий глобус – 2025». Найяскравіші образи зірок для червоної доріжки
«Золотий глобус – 2025». Пари, які замилували публіку своїми образами (фото)
«Золотий глобус – 2025». Пари, які замилували публіку своїми образами (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
139K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
25K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
25K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua