Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly прокоментувала свій пост, який спричинив скандал

Катя Chilly зазначила, що її думка базується на принципі об'єднання суспільства навколо українських символів, які є нейтральними

Українська співачка Катя Chilly, яка раніше висловила незадоволення встановленням Ханукії на Майдані Незалежності у Києві 25 грудня, пояснила свою позицію. Відповідний пост вона написала у Facebook.

«Хочу зауважити, що якщо в клітині два ядра, – ядро ділиться. В клітині має бути одне ядро. І в державі Україна воно українське. Тому якщо мова іде про символи, стратегію асиміляції і інтеграції, то не український народ треба інтегрувати в традицію інакшої сторони. А самим інтегруватись в українську традицію. Всі спроби створити нові традиції на згарищі і попелищі, загинутій інтелігенції України зустрінуть супротив і врешті гнів», – йдеться у дописі.

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Катя Chilly підкреслила важливість збереження українських традицій:

«Треба поважати українську традицію навзаєм і вбудовуватись згідно українського вектора, приймаючи її домінанту. Тоді ми всі зможемо бути політичною нацією і однім народом, не буде протиріч, страху всередині і роздирання. Голова буде одна. І пріоритетність. Буде організм, а не тіньовий бізнес».

Співачка вважає, що, якщо Україна об'єднається навколо одного, то вистоїть. Вона також назвала єдиний принцип на території країни:

«Єдиний принцип на території України, – це Україна. І це інтерес України в її дієвій і історичній площині. Україна вистоїть якщо вона буде об'єднана навколо одного. Інакше вона буде асимільована чи її розірве зсередини, не одним так іншим чинником. Паралелі можна проводити до різних етнічних груп і конфесій, особливо якщо голова в іншій країні».

Катя Chilly зазначила, що її думка базується на принципі об'єднання суспільства навколо українських символів, які є нейтральними й сприяють єдності різних етнічних груп та конфесій.

«Чому гуртуватись окрім державної символіки локально навколо українських традиційних символів. Тому що вони найбезпечніші для всіх. Вони не є релігійними, вони є традицією цієї землі, яка дозволяла весь цей час всім співіснувати жодного разу не перекриваючи своєю домінантою. Вони добрі. Імперії приходили і уходили. А воно було як було так і осталось, забезпечуючи ідентичність. Саме воно, як матір, не дає можливості асиміляції і забезпечує всім рівність», – написала співачка.

Також Катя Chilly додала, що «різдвяними символами традиційної України є колядницька різдвяна зірка і Дідух. Державним символом України незмінно є тризуб».

Співачка обмежила можливість коментування під своїм дописом. Однак користувачі соцмереж встигли залишити позитивні коментарі.

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Нагадаємо, що на Майдані Незалежності у Києві 25 грудня єврейська громада встановила найбільшу в Європі Ханукію і запалила першу свічу з нагоди свята Ханука. Встановлення головного символу єврейського свята викликала неоднозначну реакцію у деяких українців, зокрема співачки Каті Chilly.