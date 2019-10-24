Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин



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Кейт Бекинсейл instagram.com/katebeckinsale/

Артистка появилась перед фотографами в стильном наряде

46-летняя Кейт Бекинсейл посетила премьеру фильма, в котором сыграла одну из главных ролей. На красную дорожку актриса вышла в сексуальном образе. Она надела светлое платье без бретелек и с прозрачными вставками от ливанского дизайнера Жоржа Кармы.

Бекинсейл была в хорошем настроении и охотно позировала фотографам. Она призналась, что красивая обувь оказалась не очень удобной для светского выхода. «Мне пришлось одолжить носки у личного водителя, Карлоса», - разоткровенничалась Кейт.

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