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    Шоу-биз

    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин

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    <p>Кейт Бекинсейл&nbsp;</p> <p>instagram.com/katebeckinsale/</p> - Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин

    Кейт Бекинсейл 

    instagram.com/katebeckinsale/

    Артистка появилась перед фотографами в стильном наряде

    46-летняя Кейт Бекинсейл посетила премьеру фильма, в котором сыграла одну из главных ролей. На красную дорожку актриса вышла в сексуальном образе. Она надела светлое платье без бретелек и с прозрачными вставками от ливанского дизайнера Жоржа Кармы.

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    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин
    Одолжила носки у водителя: Кейт Бекинсейл в сексуальном наряде восхитила мужчин

    Бекинсейл была в хорошем настроении и охотно позировала фотографам. Она призналась, что красивая обувь оказалась не очень удобной для светского выхода. «Мне пришлось одолжить носки у личного водителя, Карлоса», - разоткровенничалась Кейт.

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