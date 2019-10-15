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    Шоу-биз

    Олег Винник озвучил имя дочери

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    Олег Винник - Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник

    Осенний тур артиста достиг экватора

    Главный украинский поп-певец Олег Винник в Запорожье посетил областной центр социально-психологической реабилитации детей. Встреча проходила в формате детской пресс-конференции. Ребята интересовались, с кем из звезд шоу-бизнеса Олег поддерживает дружеские отношения, когда написал свою первую песню, какую музыку слушает, есть ли у него домашние животные и т.п.

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    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери
    Олег Винник озвучил имя дочери

     В ответе на вопрос о любимом женском имени исполнитель вспомнил ряд своих знаменитых хитов, а во время автограф-сессии удивил признанием: «Если Бог подарит мне девочку, назову ее Жанна», - неожиданно разоткровенничался музыкант.

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