Олег Винник озвучил имя дочери



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Олег Винник

Осенний тур артиста достиг экватора

Главный украинский поп-певец Олег Винник в Запорожье посетил областной центр социально-психологической реабилитации детей. Встреча проходила в формате детской пресс-конференции. Ребята интересовались, с кем из звезд шоу-бизнеса Олег поддерживает дружеские отношения, когда написал свою первую песню, какую музыку слушает, есть ли у него домашние животные и т.п.

В ответе на вопрос о любимом женском имени исполнитель вспомнил ряд своих знаменитых хитов, а во время автограф-сессии удивил признанием: «Если Бог подарит мне девочку, назову ее Жанна», - неожиданно разоткровенничался музыкант.