Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»



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Олег Винник

Новый трек Олега Винника поклонники слушают со слезами на глазах

В День Государственного флага и ко Дню Независимости Украины Олег Винник презентует новый драматический трек.

«Прислушайтесь к словам этой песни. Я очень хочу, чтобы она побудила к восстановлению мира в нашей стране», - призывает артист, представляя новую композицию «Сльози на землі».

Вживую композицию «Сльози на землі» можно будет услышать уже завтра, 24 августа, на стадионе «Арена Львов» в рамках сольного концерта Олега Винника. В этот же вечер новый трек прозвучит в телеверсии шоу «З Днем народження, Україно!». Праздничный эфир покажет телеканал «Украина» в 20:00.

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