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    Шоу-биз

    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»

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    Олег Винник - Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник

    Новый трек Олега Винника поклонники слушают со слезами на глазах

    В День Государственного флага и ко Дню Независимости Украины Олег Винник презентует новый драматический трек.

    «Прислушайтесь к словам этой песни. Я очень хочу, чтобы она побудила к восстановлению мира в нашей стране», - призывает артист, представляя новую композицию «Сльози на землі».

    Вживую композицию «Сльози на землі» можно будет услышать уже завтра, 24 августа, на стадионе «Арена Львов» в рамках сольного концерта Олега Винника.  В этот же вечер новый трек прозвучит в телеверсии шоу «З Днем народження, Україно!». Праздничный эфир покажет телеканал «Украина» в 20:00.

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    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»
    Олег Винник представил душещипательный трек «Сльози на землі»

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    Олег Винник новости День независимости
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