Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад



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Ольга Сумская instagram / olgasumska

Звезда показала архивный кадр

Популярная украинская актриса Ольга решила вспомнить молодость и поделилась фотографией 31-летней давности. Так, 53-летняя «Роксолана» на своей странице в Инстаграме разместила снимок, на котором ей 22 года.

На черно-белом снимке совсем еще юная Ольга позирует в купальнике и шляпе.

«Немного воспоминаний.1988 год, Полтава, пляж у Ворсклы», - подписала архивное фото актриса.

Поклонники пришли в восторг от снимка, на котором Ольга демонстрирует роскошную фигуру и выразили свое восхищение в комментариях.

«Самая красивая», «На те годы - жесткая эротика», «Всегда была хороша - тогда и сейчас», – с упоением комментируют фото подписчики Ольги Сумской.

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