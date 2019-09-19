  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад

    • Розсилка
    <p>Ольга Сумская</p> <p>instagram / olgasumska</p> - Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад

    Ольга Сумская

    instagram / olgasumska

    Звезда показала архивный кадр

    Популярная украинская актриса Ольга решила вспомнить молодость и поделилась фотографией 31-летней давности. Так, 53-летняя «Роксолана» на своей странице в Инстаграме разместила снимок, на котором ей 22 года.

    На черно-белом снимке совсем еще юная Ольга позирует в купальнике и шляпе.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад
    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад
    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад
    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад
    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад
    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад
    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад
    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад
    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад
    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад
    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад
    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад
    Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад

    «Немного воспоминаний.1988 год, Полтава, пляж у Ворсклы», - подписала архивное фото актриса.

    Поклонники пришли в восторг от снимка, на котором Ольга демонстрирует роскошную фигуру и выразили свое восхищение в комментариях.

    «Самая красивая», «На те годы - жесткая эротика», «Всегда была хороша - тогда и сейчас», – с упоением комментируют фото подписчики Ольги Сумской.

     Читайте также: Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности

     

     

    актриса Ольга Сумская
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ