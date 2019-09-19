Ольга Сумская показала, как соблазнительно позировала в купальнике 30 лет назад
Ольга Сумская
instagram / olgasumska
Звезда показала архивный кадр
Популярная украинская актриса Ольга решила вспомнить молодость и поделилась фотографией 31-летней давности. Так, 53-летняя «Роксолана» на своей странице в Инстаграме разместила снимок, на котором ей 22 года.
На черно-белом снимке совсем еще юная Ольга позирует в купальнике и шляпе.
«Немного воспоминаний.1988 год, Полтава, пляж у Ворсклы», - подписала архивное фото актриса.
Поклонники пришли в восторг от снимка, на котором Ольга демонстрирует роскошную фигуру и выразили свое восхищение в комментариях.
«Самая красивая», «На те годы - жесткая эротика», «Всегда была хороша - тогда и сейчас», – с упоением комментируют фото подписчики Ольги Сумской.