Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия



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Ольга Сумская instagram / olgasumska

Мать артистки отпраздновала день рождения

Актриса Ольга Сумская показала свою маму.15 октября Заслуженная артистка УССР Анна Ивановна Сумская отпраздновала 86-й день рождения. По этому случаю родные и близкие артистки собрались в тесном кругу дома, чтобы поздравить Анну Ивановну.

Как прошел праздник Ольга Сумская показала на своей странице в Instagram. Она запостила фото и видео, на которых ее мать задувает свечи на торте, а кроме того Анна Ивановна по просьбе дочери показала свою актерскую игру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 14 Окт 2019 в 1:10 PDT

«Наша Надежда Анна Ивановна, именинница, передает всем привет! Празднуем и наслаждаемся жизненными историями в исполнении заслуженной артистки! Многая лета, мамочка, родная!» – прокомментировала фото и видео Сумская.

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