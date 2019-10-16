Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
Ольга Сумская
instagram / olgasumska
Мать артистки отпраздновала день рождения
Актриса Ольга Сумская показала свою маму.15 октября Заслуженная артистка УССР Анна Ивановна Сумская отпраздновала 86-й день рождения. По этому случаю родные и близкие артистки собрались в тесном кругу дома, чтобы поздравить Анну Ивановну.
Как прошел праздник Ольга Сумская показала на своей странице в Instagram. Она запостила фото и видео, на которых ее мать задувает свечи на торте, а кроме того Анна Ивановна по просьбе дочери показала свою актерскую игру.
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«Наша Надежда Анна Ивановна, именинница, передает всем привет! Празднуем и наслаждаемся жизненными историями в исполнении заслуженной артистки! Многая лета, мамочка, родная!» – прокомментировала фото и видео Сумская.