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    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия

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    <p>Ольга Сумская</p> <p>instagram / olgasumska</p> - Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия

    Ольга Сумская

    instagram / olgasumska

    Мать артистки отпраздновала день рождения

    Актриса Ольга Сумская показала свою маму.15 октября Заслуженная артистка УССР Анна Ивановна Сумская отпраздновала 86-й день рождения. По этому случаю родные и близкие артистки собрались в тесном кругу дома, чтобы поздравить Анну Ивановну.

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    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия
    Ольга Сумская показала маму в день ее 86-летия

    Как прошел праздник Ольга Сумская показала на своей странице в Instagram. Она запостила фото и видео, на которых ее мать задувает свечи на торте, а кроме того Анна Ивановна по просьбе дочери показала свою актерскую игру.

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    Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

    «Наша Надежда Анна Ивановна, именинница, передает всем привет! Празднуем и наслаждаемся жизненными историями в исполнении заслуженной артистки! Многая лета, мамочка, родная!» – прокомментировала фото и видео Сумская.

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    актриса Ольга Сумская
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