Организаторы «Евровидения» рассказали о новых правилах подсчета голосов

Европейский вещательный союз, который является изменил правила подсчета голосов национальных жюри

Изменения опубликованы на официальном сайте международного песенного конкурса. Согласно новым правилам, голос каждого члена жюри будет «весить» меньше, чем в сумме с голосами других членов жюри. «Иными словами, чем ниже оценит член жюри песню, тем меньшим будет влияние на конечный результат», — рассказали



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Европейский вещательный союз, который является изменил правила подсчета голосов национальных жюри

Изменения опубликованы на официальном сайте международного песенного конкурса.

Согласно новым правилам, голос каждого члена жюри будет «весить» меньше, чем в сумме с голосами других членов жюри.

«Иными словами, чем ниже оценит член жюри песню, тем меньшим будет влияние на конечный результат», — рассказали организаторы, отметив, что система работает и в обратном порядке.

Как отмечают организаторы престижного конкурса, ранее окончательные оценки выставлялись путем простого сложения голосов всех членов национального жюри. Таким образом, наивысшую оценку, 12, получал конкурсант, набравший наибольшее количество баллов в сумме.

«Например, если четверо членов жюри ставили песню на первое место, а пятый — на последнее, то это могло лишить песню 12 баллов от национального жюри», — говорится в сообщении. Теперь. все будет немного иначе, что даст шанс более точно определять победителя.

Напомним, что в этом году международный песенный конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Португалии - 8, 10 и 12 мая.