Опубликованы интригующие фото со съемок нового сезона «Х-Фактора»

Отдельные участники проекта эпатировали публику своими яркими номерами

В начале мая стартовали съемки девятого сезона вокального шоу «Х-Фактор». Среди первых участников проекта оказалось совсем немного таких, которые действительно обладают певческим талантом. Некоторые желающие получить заветные четыре «да» от судей даже не останавливаются перед тем, чтобы раздеться на сцене. В темном и душном



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Х-Фактор

Отдельные участники проекта эпатировали публику своими яркими номерами

В начале мая стартовали съемки девятого сезона вокального шоу «Х-Фактор». Среди первых участников проекта оказалось совсем немного таких, которые действительно обладают певческим талантом. Некоторые желающие получить заветные четыре «да» от судей даже не останавливаются перед тем, чтобы раздеться на сцене.

В темном и душном павильоне, нагретом десятками единиц техники и светом софитов, собралось немало народу: кто-то выстроился в очередь как зритель, кто-то пришел за кулисы поддержать родных и близких.

В центре площадки – традиционно массивный судейский стол, в девятом сезоне места жюри займет уже знакомая зрителю четверка – композитор, шоумен и продюсер Андрей Данилко, поп-дива Настя Каменских, а также певцы Дмитрий Шуров (Pianoбой) и Олег Винник.

Так как запись первого эфира состоялась в день рождения Насти Каменских, то некоторые участники пытались не упустить возможности поздравить своего кумира.

Один из самых ярких номеров выступления поджарил зрителям комик Дядя Жора. Он вышел на сцену с песней о пивном животике. Некогда резидент Comedy Club решил попробовать себя на сцене и сам не ожидал, что будет принят настолько тепло.

Джерело: Обозреватель