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    Тоня Матвиенко сняла чувственный клип в Запорожье

    Артистка исполнила классическую украинскую песню
    Популярная украинская певица Тоня Матвиенко записала музыкальное видео в Запорожье. Клип появился в рамках проекта «Живяком», который призван повысить туристическую привлекательность Запорожья и создать позитивный имидж города на всеукраинском уровне. В видео Матвиенко поет а-капелла композицию «Сміються-плачуть солов'ї».
    • Сьогодні, 16:37
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    Тоня Матвиенко
    Тоня Матвиенко

    Артистка исполнила классическую украинскую песню

    Популярная украинская певица Тоня Матвиенко записала музыкальное видео в Запорожье. Клип появился в рамках проекта «Живяком», который призван повысить туристическую привлекательность Запорожья и создать позитивный имидж города на всеукраинском уровне.

    В видео Матвиенко поет а-капелла композицию «Сміються-плачуть солов'ї». Оно снято в черно-белых тонах на территории запорожского Соцгорода.

    «Удельный характер Соцгорода как наследия межвоенного модернизма запечатлено в архитектурном решении дома-блока, поликлиники, общежития на 90 мест и общежития дома-коммуны. К наиболее интересным объектам, безусловно, относится и Круглый дом, совместивший в себе игривость конструктивизма и лаконичность монументального ордера – государственного стиля, который заступил модернистские эксперименты зодчих», - поясняется в комментарии к видео.

    Ранее в этом проекте приняла участие группы 5'nizza. Их музыкальное видео было снято на Хортице.

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    Джерело: ТСН

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