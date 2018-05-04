Тоня Матвиенко сняла чувственный клип в Запорожье

Артистка исполнила классическую украинскую песню

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко записала музыкальное видео в Запорожье. Клип появился в рамках проекта «Живяком», который призван повысить туристическую привлекательность Запорожья и создать позитивный имидж города на всеукраинском уровне. В видео Матвиенко поет а-капелла композицию «Сміються-плачуть солов'ї».



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Тоня Матвиенко

Артистка исполнила классическую украинскую песню

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко записала музыкальное видео в Запорожье. Клип появился в рамках проекта «Живяком», который призван повысить туристическую привлекательность Запорожья и создать позитивный имидж города на всеукраинском уровне.

В видео Матвиенко поет а-капелла композицию «Сміються-плачуть солов'ї». Оно снято в черно-белых тонах на территории запорожского Соцгорода.

«Удельный характер Соцгорода как наследия межвоенного модернизма запечатлено в архитектурном решении дома-блока, поликлиники, общежития на 90 мест и общежития дома-коммуны. К наиболее интересным объектам, безусловно, относится и Круглый дом, совместивший в себе игривость конструктивизма и лаконичность монументального ордера – государственного стиля, который заступил модернистские эксперименты зодчих», - поясняется в комментарии к видео.

Ранее в этом проекте приняла участие группы 5'nizza. Их музыкальное видео было снято на Хортице.

Джерело: ТСН