Осадча розповіла, навіщо Лобода ховалась у туалеті на «Голос. Діти»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами Осадчої, Світлана Лобода намагалась зірвати фінал вокального шоу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українська ведуча розкрила деталі курйозного інциденту, який лишився поза кадром шоу

Українська телеведуча Катерина Осадча згадала, як співачка Світлана Лобода ледь не зірвала фінал перший сезону вокального шоу «Голос. Діти». Зіркова тренерка зачинилася у вбиральні і відмовлялась виходити, хоча мала виступати зі своїм підопічним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Осадчої.

«У фіналі троє дітей. Тренери – Олег Скрипка, Світлана Лобода та Тіна Кароль. Останньою має виступати дівчинка з команди Олега Скрипки», – згадала Осадча, яка вела проєкт, на своїй Instagram-сторінці.

Лобода хотіла виступати зі своїм підопічним останньою. Хоч фінальний номер і дістався лідеру гурту «Воплі Відоплясова», зірка не відступала. «І нічого не вигадує, як закритися в туалеті. Їй треба виходити на сцену, а Свєта не виходить з вбиральні», – розповіла телеведуча.

Врешті співачка добилася своєї мети і дійсно виступила останньою. Однак здобути перемогу на шоу їй ця хитрість не допомогла. «Всі вважають, що якщо ти виступаєш останньою, то, власне, тебе більше запам'ятовує глядач і в тебе більше шансів на перемогу. Але перемогла дівчина Олега Скрипки Аня Ткач. Тактика не спрацювала», – підсумувала Осадча.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода не розгорнула на своєму концерті прапор України. Українська виконавиця неоднозначно відреагувала на прапор України, якій їй кинули на сцену. Світлана Лобода помітила згорнутий прапор, підняла його та передала дівчині з балету, яка понесла його за лаштунки. Такий вчинок викликав чимало коментарів та обурення серед українців у коментарях.

Теги: Світлана Лобода Голос країни Катерина Осадча

