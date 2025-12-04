Головна Скотч Шоу-біз
Лобода відвідала концерт Артема Пивоварова у Празі. Як на це відреагували українці (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Співачка Світлана Лобода відвідала концерт українського виконавця Артема Пивоварова у Празі
фото: скриншот із соцмереж

Світлана Лобода теж мала концерт у Чехії

Співачка Світлана Лобода відвідала концерт українського виконавця Артема Пивоварова у Празі, де вона й сама мала виступи. Кадрами, де Лобода стоїть у залі серед шанувальників Артема Пивоварова, поділився хтось із присутніх на шоу та виклав у мережу, про пише «Главком». 

У соцмережах під цим відео, зокрема на фан-акаунті Артема Пивоварова у Facebook, українці почали активно коментувати присутність Світлани Лободи на концерті, яка неодноразово потрапляла у скандали під час повномасштабної війни, продовжує співати та спілкуватись у соцмережах російською мовою, а також мала досвід роботи з Росією у минулому.

У коментарях українці часто згадували про те, що співачці не вдасться зібрати такі зали глядачів, як це робить Артем Пивоваров. До того ж коментатори зазначають, що Лободі «ще далеко» до рівня професійності Пивоварова. «Їй до Пивоварова, як до неба рачки», – написала одна з користувачів.

Українці прокоментували присутність Світлани Лободи на концерті Артема Пивоварова
Українці прокоментували присутність Світлани Лободи на концерті Артема Пивоварова
фото: скриншот із соцмереж

Користувачі пишуть й про те, що співачці ніколи не вдасться зібрати великі зали саме з українськими глядачами, адже вона втратила свою репутацію серед українського народу, тому їй залишається лише дивитися на виступи наших артистів. «Хай дивиться і розуміє своє фіаско! Їй таке вже ніколи не зібрати! Їй таке вже ніколи не відчути!», – пишуть українці.

Ще, що помітили глядачі, це майже беземоційний вираз обличчя співачки, коли в цей момент весь зал підспівує та насолоджується виступом Артема Пивоварова. «А чому емоцій на її обличчі немає? Не подобається?» – написала користувачка.

Українці прокоментували присутність Світлани Лободи на концерті Артема Пивоварова
Українці прокоментували присутність Світлани Лободи на концерті Артема Пивоварова
фото: скриншот із соцмереж

Нагадаємо, що нещодавно Світлана Лобода не розгорнула на своєму концерті прапор України. Українська виконавиця неоднозначно відреагувала на прапор України, якій їй кинули на сцену. Світлана Лобода помітила згорнутий прапор, підняла його та передала дівчині з балету, яка понесла його за лаштунки. Такий вчинок викликав чимало коментарів та обурення серед українців у коментарях. 

Також повідомлялося, як Лобода оскандалилася цинічною заявою про російську мову в Україні. У своєму інтерв’ю «ВВС. Російська служба», артистка заявила, що не вважає її причиною агресії проти України та не збирається відмовлятись від російськомовного репертуару.

Читайте також:

Теги: Світлана Лобода Чехія українці концерт

