Оскароносный режиссер бондианы снял рекламу для Louis Vuitton



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сэм Мендес («007: Координаты "Скайфолл"»), получивший пять «Оскаров», в том числе за лучшую режиссуру, снял ролик для рекламной кампании духов Louis Vuitton.

Лицом нового аромата Louis Vuitton Attrape-Rêves, который создавался Жаком Кавалье-Беллетрудом, стала Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»).

В минутном ролике актриса все время движется вперед: в одном кадре Стоун прогуливается по берегу океана, в другом спускается с холма, в третьем – в костюме и с серьезным видом шествует по коридору какого-то здания. И лишь в конце ролика Эмма останавливается, вероятно, чтобы насладиться ароматом рекламируемых духов. Все это действо происходит под песню Бейонсе XO.

Джерело: ru.telekritika.ua