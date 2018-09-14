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    Шоу-биз

    Оскароносный режиссер бондианы снял рекламу для Louis Vuitton

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    Оскароносный режиссер бондианы снял рекламу для Louis Vuitton

    Сэм Мендес («007: Координаты "Скайфолл"»), получивший пять «Оскаров», в том числе за лучшую режиссуру, снял ролик для рекламной кампании духов Louis Vuitton.

    Лицом нового аромата Louis Vuitton Attrape-Rêves, который создавался Жаком Кавалье-Беллетрудом, стала Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»).

    В минутном ролике актриса все время движется вперед: в одном кадре Стоун прогуливается по берегу океана, в другом спускается с холма, в третьем – в костюме и с серьезным видом шествует по коридору какого-то здания. И лишь в конце ролика Эмма останавливается, вероятно, чтобы насладиться ароматом рекламируемых духов. Все это действо происходит под песню Бейонсе XO.

    Джерело: ru.telekritika.ua

    актриса реклама
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