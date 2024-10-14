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Виконавець головної ролі у фільмі, який переміг на європейському фестивалі, розказав як став актором без профільної освіти

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Актор Володимир Кравчук розповів про зйомки у фільмі «Ти – космос»
фото з відкритих джерел

Володимир Кравчук назвав колег, від яких отримав акторський досвід

Актор Володимир Кравчук, який нині боронить Україну на фронті, зіграв головну роль далекобійника-відлюдника Андрія в українському фільмі «Ти – космос». Він в інтерв'ю «Главкому» розповів, що почав грати на сцені без профільної освіти.

Володимир Кравчук заявив, що немає профільної акторської освіти, а свій досвід отримує від колег по сцені.

«У мене немає профільної акторської освіти. Увесь свій досвід я отримував від колег по сцені. Починаючи з Доричевського Олексія в «Дикому Театрі». Мав можливість також попрацювати з Олександром Яремою в тому ж Дикому Театрі. З Андрієм Ісаєнком у Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Завдячую також Дмитру Олійнику (Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра). Назву також Віталія Салія. Усі ці люди мені підказували. Допомагали моїй акторській грі прогресувати», – сказав актор.

«Ти – Космос» (англ. U Are the Universe) – український фантастичний трагікомедійний фільм 2024 року Павла Острікова з Володимиром Кравчуком у головній ролі. Світова прем'єра відбулася 7 вересня в рамках офіційного конкурсу міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Нагадаємо, що Володимир Кравчук народився у Камʼянці-Подільському на Хмельниччині. Працював актором у студії «Мамахохотала», з 2019 року – у театрі драми й комедії на Лівому березі столиці. Був героєм фільмів «Сусідка» «Бурштинові копи».

Спершу актор записався у тероборону, нині 40-річний Володимир захищає Батьківщину на фронті.

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Теги: актор війна солдат кіно фільм

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