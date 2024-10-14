Виконавець головної ролі у фільмі, який переміг на європейському фестивалі, розказав як став актором без профільної освіти

Володимир Кравчук назвав колег, від яких отримав акторський досвід

Актор Володимир Кравчук, який нині боронить Україну на фронті, зіграв головну роль далекобійника-відлюдника Андрія в українському фільмі «Ти – космос». Він в інтерв'ю «Главкому» розповів, що почав грати на сцені без профільної освіти.

Володимир Кравчук заявив, що немає профільної акторської освіти, а свій досвід отримує від колег по сцені.

«У мене немає профільної акторської освіти. Увесь свій досвід я отримував від колег по сцені. Починаючи з Доричевського Олексія в «Дикому Театрі». Мав можливість також попрацювати з Олександром Яремою в тому ж Дикому Театрі. З Андрієм Ісаєнком у Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Завдячую також Дмитру Олійнику (Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра). Назву також Віталія Салія. Усі ці люди мені підказували. Допомагали моїй акторській грі прогресувати», – сказав актор.

«Ти – Космос» (англ. U Are the Universe) – український фантастичний трагікомедійний фільм 2024 року Павла Острікова з Володимиром Кравчуком у головній ролі. Світова прем'єра відбулася 7 вересня в рамках офіційного конкурсу міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Нагадаємо, що Володимир Кравчук народився у Камʼянці-Подільському на Хмельниччині. Працював актором у студії «Мамахохотала», з 2019 року – у театрі драми й комедії на Лівому березі столиці. Був героєм фільмів «Сусідка» «Бурштинові копи».

Спершу актор записався у тероборону, нині 40-річний Володимир захищає Батьківщину на фронті.