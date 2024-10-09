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Текст для радіодиктанту напише Оксана Забужко. Чому це розвеселило соцмережі (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Текст для радіодиктанту напише Оксана Забужко. Чому це розвеселило соцмережі (фото)
25 жовтня об 11:00 до Дня української писемності та мови відбудеться Радіодиктант національної єдності
фото: Суспільне

Оксана Забужко відома своїм стилем написання текстів із довгими реченнями та багатьма розділовими знаками

Цьогоріч авторкою тексту радіодиктанту національної єдності стане письменниця Оксана Забужко. Читатиме радіодиктант поет, нині військовий, Павло Вишебаба. Про це повідомляє «Суспільне».

Новина про те, що авторкою тексту стане Оксана Забужко неабияк сколихнула суспільство. Вся річ у тому, що стиль письменниці нерідко виражений довгими реченнями, які сягають сторінок. Тож усі почали тривожитися стосовно кількості розділових знаків у реченнях та активно обговорювати це у мережі.

Наприклад, відома блогерка Тетяна Микитенко передбачає, що «до кінця диктанту жодної крапки не буде».

Текст для радіодиктанту напише Оксана Забужко. Чому це розвеселило соцмережі (фото) фото 1
скриншот: Facebook / Таня Микитенко

Журналістка Юлія Лавришин пригадала довжину речень в одному із творів Забужко.

Текст для радіодиктанту напише Оксана Забужко. Чому це розвеселило соцмережі (фото) фото 2
скриншот: facebook / Yuliia Lavryshyn

У коментарях під дописами користувачі продовжували обговорювати цю тему та гадати, якими ж будуть речення та розділові знаки у творі.

Текст для радіодиктанту напише Оксана Забужко. Чому це розвеселило соцмережі (фото) фото 3
скриншот: Facebook / Таня Микитенко
Люди вигадувати оригінальні ідеї стосовно авторської пунктуації
Люди вигадувати оригінальні ідеї стосовно авторської пунктуації
скриншот: Facebook / Таня Микитенко
Текст для радіодиктанту напише Оксана Забужко. Чому це розвеселило соцмережі (фото) фото 4
скриншот: Facebook / Les Beley

Водночас шанувальники Забужко зауважили, що рання творчість письменниці без фірмового стилю читається важче, аніж «речення на сторінку».

Текст для радіодиктанту напише Оксана Забужко. Чому це розвеселило соцмережі (фото) фото 5
скриншот: Facebook / Таня Микитенко
Текст для радіодиктанту напише Оксана Забужко. Чому це розвеселило соцмережі (фото) фото 6
скриншот: facebook

Приклад речення із твору «Музей покинутих секретів» авторства Оксани Забужко:

Список імен, подаваних у церкві на заупокійну службу під Навський Великдень, довшає: Анатолій, Людмила, Одарка, Олександер, Федір, Тетяна – це як звичайно, а за ними вступають, мов нова хвиля інструментів у другій частині симфонії, віолончельно-низьке, з контрабасовим нутряним вистогном анданте, – Аполлінарія, Стефанія, Амброзій, Володимира: звучить майже як імена іншого народу, але, може, той народ і був іншим, – таже всі, скінчені 1933-м роком на Київщині й Полтавщині, Талимони й Лампії, Порфи й Теклини, також наводять радше на гадку про перших християн, аніж про родичів, віддалених від нас усього на яких два-три покоління, тодішні ж західницькі, католицькі імена порівняно з ними ще відлунюють наживо, хоч і дедалі слабнучи, – поки все-таки є кому сказати: це мій вуйко, це мій дідо, загинув на Сибіру чи еміґрував до Канади, – в цьому місці ти, з тою незрячою ностальгійною усмішкою, що розтікається по обличчю помалу, розфокусовано, як молоко по стільниці, починаєш згадувати, як на початку вісімдесятих твоя родина несподівано дістала з Канади посилку від якогось такого, десятої води на киселі, вуйка, – пропустило чомусь КҐБ, чи не останні свої деньочки прочуваючи, а мо, в них просто вже хватка була ослабла, як і все в тій країні було охляло й провисло перед фіналом, – правдива канадська посилка, і навіть не квітчаста хустка, якими чомусь діаспора тоді "Старий Край" непомірно щедро затарювала, а – джинси, мамцю ріднесенька: перші твої лівайси, й до них джинсова-таки сорочка, а в чековому магазині батьки купили тобі справжні адідасівські кросовки й адідасівську сумку-черезплічника, і ти в такому вигляді ходив до школи, – і мені на мить робиться майже боляче, до гарячого стиску в сонячному сплетінні, од безглуздих, ретроспективою, підліткових ревнощів, так, ніби й мене ця висвітлена тобою картинка враз скидає, як з драбини, на яких двадцять років униз, і я прикипаю там до парти, не в змозі відвести очей від найнедосяжнішого хлопчика в класі, а ти на мене не дивишся, – ти мене-тодішньої, в прищах, як в зірках, і з відмінницькою ріденькою кіскою через плече, й не завважив би, хіба щоб увічливо оступитись, даючи дорогу: такі, загоджені раннім успіхом, хлопчики з добрих родин завжди бувають чемними, бо не потребують привертати до себе увагу глупими вихватками, життєвий успіх узагалі, як ніщо інше, розвиває в людях добродушність – ту поверхову, літеплу, як температура тіла, котра не пропускає жодної аґресії, щоправда, й співчуття не пропускає також…

Нагадаємо, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю, 25 жовтня. Він присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. 

У 2023 році радіодиктант мав назву «Дороги України». Авторкою тексту стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Зокрема, читав диктант актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному фільмі «Довбуш» Олексій Гнатковський.

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Теги: дороги актор Оксана Забужко стиль письменниця радіодиктант соцмережі

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