Уперше Нікітюк показала коханого військового: що відомо про обранця ведучої (фото)

Український військовослужбовець 28-річний Дмитро Бабчук перебуває у стосунках з Лесею Нікітюк

Українська телеведуча Леся Нікітюк підтвердила, що перебуває у стосунках з військовим Дмитром Бабчуком. Вона показала спільне фото в Instagram.

«Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = (смайлик у вигляді серця, – «Главком»). P.S. Дякуємо всім за теплі слова і побажання! Дірект вже розірваний», – йдеться у дописі ведучої.

Що відомо про коханого Лесі Нікітюк?

Український військовослужбовець 28-річний Дмитро Бабчук перебуває у стосунках з 36-річною Лесею Нікітюк. Він народився в Одесі, а здобував освіту в Запорізькому національному університеті.

Журналісти з'ясували, що протягом тривалого часу військовий займався боксом, отримавши звання кандидата у майстри спорту. У 20 років Бабчук приєднався до лав ЗСУ, спершу служив у морській піхоті, а у 2018 році став частиною новоствореної 35-ї окремої бригади морської піхоти. Пізніше його служба продовжилася в окремому підводному протидиверсійному загоні, а згодом у 73-му окремому морському центрі ССО.

Наразі невідомо, у якій бригаді військовий служить та на якому напрямку виконує бойові завдання. Також Бабчук активно веде свої сторінки в Instagram та TikTok.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк оприлюднила невідомий факт з біографії. Коли мама ведучої була вагітна, то підбирала дитині різні імена.