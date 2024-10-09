Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Уперше Нікітюк показала коханого військового: що відомо про обранця ведучої (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Леся Нікітюк зустрічається з Дмитром Бабчуком
фото: lesia_nikituk/Instagram

Український військовослужбовець 28-річний Дмитро Бабчук перебуває у стосунках з Лесею Нікітюк

Українська телеведуча Леся Нікітюк підтвердила, що перебуває у стосунках з військовим Дмитром Бабчуком. Вона показала спільне фото в Instagram.

«Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = (смайлик у вигляді серця, – «Главком»). P.S. Дякуємо всім за теплі слова і побажання! Дірект вже розірваний», – йдеться у дописі ведучої.

Що відомо про коханого Лесі Нікітюк?

Український військовослужбовець 28-річний Дмитро Бабчук перебуває у стосунках з 36-річною Лесею Нікітюк. Він народився в Одесі, а здобував освіту в Запорізькому національному університеті.

Уперше Нікітюк показала коханого військового: що відомо про обранця ведучої (фото) фото 1
фото: special_my_profession/Instagram

Журналісти з'ясували, що протягом тривалого часу військовий займався боксом, отримавши звання кандидата у майстри спорту. У 20 років Бабчук приєднався до лав ЗСУ, спершу служив у морській піхоті, а у 2018 році став частиною новоствореної 35-ї окремої бригади морської піхоти. Пізніше його служба продовжилася в окремому підводному протидиверсійному загоні, а згодом у 73-му окремому морському центрі ССО.

Уперше Нікітюк показала коханого військового: що відомо про обранця ведучої (фото) фото 2
фото: special_my_profession/Instagram

Наразі невідомо, у якій бригаді військовий служить та на якому напрямку виконує бойові завдання. Також Бабчук активно веде свої сторінки в Instagram та TikTok.

@special_my_profession1

 

♬ оригінальний звук - khudozhnyk

Нагадаємо, що Леся Нікітюк оприлюднила невідомий факт з біографії. Коли мама ведучої була вагітна, то підбирала дитині різні імена.

Читайте також:

Теги: Леся Нікітюк телеведуча роман військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи може заморозка війни стати частиною плану?
Від заморозки до миру: ключові стратегії для завершення конфлікту
16 вересня, 09:40
Місцеві переказують свої запити: в якомусь селі є потреба у солі, хтось просить сірники
Гуманітарна ситуація на Курщині Путіна не хвилює. Військова комендатура надала докази
16 вересня, 16:52
Тепер видатки цього року становлять для України 3,73 трлн грн
Рада підтримала збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
18 вересня, 11:43
ППО працювало у п'яти областях
Окупанти запустили «Шахеди»: вибухи пролунали у п’яти регіонах України
20 вересня, 05:05
Видання пише, що кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 тис.
Україна втратила 80 тисяч військових? Президент прокоментував дані американських журналістів
21 вересня, 11:29
Сергій Жадан (крайній зліва) демонструє парадну військову форму Сил оборони
До Дня захисників та захисниць України Жадан показався у парадній військовій формі
1 жовтня, 19:09
Буданов «засвітився» у супермаркеті
У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті
30 вересня, 02:42
Український БпЛА не влучив по складу боєприпасів в РФ
Україна не влучила в арсенал зброї у Волгоградській області: супутникові знімки
29 вересня, 22:47
Ізраїльська ППО відбила ракетну атаку Лівану
Ліван запустив по Ізраїлю ракети, ЦАХАЛ збив БпЛА над морем
1 жовтня, 06:02

Фото

Уперше Нікітюк показала коханого військового: що відомо про обранця ведучої (фото)
Уперше Нікітюк показала коханого військового: що відомо про обранця ведучої (фото)
Порошенко повернувся у дитинство і дав собі три поради
Порошенко повернувся у дитинство і дав собі три поради
Інтимний момент. Порошенко показав, як на світанку почався його день народження (фото)
Інтимний момент. Порошенко показав, як на світанку почався його день народження (фото)
«Не можу повірити». Полякова показала свого чоловіка після 20 років спільного життя
«Не можу повірити». Полякова показала свого чоловіка після 20 років спільного життя
Побачення на автовокзалі. Дівчина Кулеби показала як проводить час із коханим (відео)
Побачення на автовокзалі. Дівчина Кулеби показала як проводить час із коханим (відео)
«Закохуюсь у тебе щодня». Порошенко зворушливо привітав дружину з річницею
«Закохуюсь у тебе щодня». Порошенко зворушливо привітав дружину з річницею

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
28K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
12K
Куди перетікає державне фінансування, яке отримує партія Порошенка? Дослідження
7498
Посол України в Бразилії натякнув на те, що Київ має показати межі терпіння

Новини

СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Сьогодні, 16:17
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua