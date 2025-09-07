Головна Скотч Шоу-біз
Переможниця шоу «Холостяк-9» заручилась з гравцем «Динамо Київ» (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Знаментистості відносно не так довго разом, але вже прийняли важливе рішення
фото: Instagram/kvittkova

Інфлюєнсерка Даша Квіткова та спортсмен Володимир Бражко мають намір побудувати разом родину

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова та футболіст київського «Динамо» Володимир Бражко заручилися. Про це пара оголосила у соцмережах, повідомляє «Главком». Знаменитості поділились серією зворушливих кадрів із моменту пропозиції.

Освідчення стало для блогерки справжнім сюрпризом. Володимир організував побачення, яке замаскував під гру в гольф. На полі, прикрашеному квітами та свічками, він став на одне коліно і зробив пропозицію руки та серця. Квіткова не стримувала емоцій і одразу погодилася, зазначивши, що цей момент став для неї одним із найщасливіших у житті.

На фото Даша показала каблучку Cartier та написала коротку фразу: «Тисячу разів – так». Блогерка також спростувала чутки про свою нібито вагітність.

фото: Instagram/kvittkova
фото: Instagram/kvittkova

Про стосунки пари заговорили навесні цього року, коли їх помітили разом на весіллі друзів. Тоді Бражко ніжно тримав Дашу за руку та цілував у щоку. Певний час вони не коментували чуток, однак згодом футболіст підтвердив роман, виклавши спільне фото з коханою. Зазначимо, Володимиру – 23 роки, Даші – 27.

Для Квіткової це стане другим шлюб. Вона здобула популярність завдяки перемозі в романтичному телешоу «Холостяк-9», після якого вийшла заміж за телеведучого Нікіту Добриніна. У шлюбі народився син Лев. За словами Даші, хлопчик добре сприйняв нового обранця матері.

Володимир Бражко – вихованець академії «Динамо», нині виступає за основний склад клубу й вважається одним із найперспективніших півзахисників України. Минулого сезону футболіст став одним із ключових гравців киян та вже має досвід викликів до національної збірної.

фото: Instagram/vova.brazhko

Раніше «Главком» розповідав, що співачка Ірина Білик заговорила про заміжжя та кардинально змінила зачіску. Водночас ексбойфренд музичної виконавиці, акторки Аліни Гросу влаштував їй сюрприз у гримерці.

Теги: весілля блогер Даша Квіткова

