Переможниця шоу «Холостяк-9» заручилась з гравцем «Динамо Київ» (фото)

Знаментистості відносно не так довго разом, але вже прийняли важливе рішення

Інфлюєнсерка Даша Квіткова та спортсмен Володимир Бражко мають намір побудувати разом родину

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова та футболіст київського «Динамо» Володимир Бражко заручилися. Про це пара оголосила у соцмережах, повідомляє «Главком». Знаменитості поділились серією зворушливих кадрів із моменту пропозиції.

Освідчення стало для блогерки справжнім сюрпризом. Володимир організував побачення, яке замаскував під гру в гольф. На полі, прикрашеному квітами та свічками, він став на одне коліно і зробив пропозицію руки та серця. Квіткова не стримувала емоцій і одразу погодилася, зазначивши, що цей момент став для неї одним із найщасливіших у житті.

На фото Даша показала каблучку Cartier та написала коротку фразу: «Тисячу разів – так». Блогерка також спростувала чутки про свою нібито вагітність.

Даша Квіткова спростувала вагітність фото: Instagram/kvittkova

Урочистий момент для зіркової пари фото: Instagram/kvittkova

Про стосунки пари заговорили навесні цього року, коли їх помітили разом на весіллі друзів. Тоді Бражко ніжно тримав Дашу за руку та цілував у щоку. Певний час вони не коментували чуток, однак згодом футболіст підтвердив роман, виклавши спільне фото з коханою. Зазначимо, Володимиру – 23 роки, Даші – 27.

Для Квіткової це стане другим шлюб. Вона здобула популярність завдяки перемозі в романтичному телешоу «Холостяк-9», після якого вийшла заміж за телеведучого Нікіту Добриніна. У шлюбі народився син Лев. За словами Даші, хлопчик добре сприйняв нового обранця матері.

Володимир Бражко – вихованець академії «Динамо», нині виступає за основний склад клубу й вважається одним із найперспективніших півзахисників України. Минулого сезону футболіст став одним із ключових гравців киян та вже має досвід викликів до національної збірної.

Квіткова та Бражко не часто тішать шанувальників спільними фотографіями в стрічці фото: Instagram/vova.brazhko

