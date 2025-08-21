Головна Світ Соціум
Що таке кохання з точки зору науки – нове дослідження Гарварду

У кохання є цілий механізм дії на людину
фото із відкритих джерел

Науковці переконані, що любов дійсно може викликати залежність, подібно до наркотиків

Кохання – одне з найбільш загадкових і хвилюючих людських почуттів. Протягом століть поети та філософи намагалися розгадати її таємницю, але тільки зараз, завдяки сучасним технологіям, вчені можуть зазирнути в глибини людського мозку, щоб зрозуміти, що таке кохання з наукового погляду. 

Нейробіологія кохання

Група дослідників із Гарвардського університету під керівництвом доктора Річарда Шварца та доктора Жаклін Олд провела унікальне дослідження, використовуючи функціональну магнітно-резонансну томографію для вивчення мозку закоханих людей. Результати виявилися справді дивовижними, пише «Главком»

Коли учасникам дослідження показували фотографії їхніх коханих, у їхньому мозку активувалися ті ж таки області, які відповідають за почуття задоволення та винагороди. Ці зони активуються при вживанні кокаїну або виграші в азартні ігри. Це відкриття дозволяє припустити, що любов дійсно може викликати залежність, подібно до наркотиків.

Хімія кохання

Дослідження також показало, що під час закоханості у мозку відбувається справжній хімічний вибух. Рівень дофаміну, «гормону задоволення», значно підвищується, викликаючи почуття ейфорії та щастя. Одночасно з цим знижується рівень серотоніну, що може пояснити нав'язливі думки про кохану людину та ірраціональну поведінку закоханих.

Крім того, у мозку закоханих людей спостерігається підвищений рівень окситоцину та вазопресину – гормонів, які відповідають за формування прихильності та довіри. Це пояснює, чому закохані люди часто відчувають сильний емоційний зв'язок між собою.

Кохання та еволюція

З еволюційної точки зору любов грає важливу роль у виживанні виду. Доктор Шварц зазначає, що романтичне кохання допомагає людям формувати довгострокові відносини, що, у свою чергу, забезпечує найкращі умови для виховання потомства. Таким чином, кохання можна розглядати як адаптивний механізм, що сприяє продовженню роду.

Стадії кохання

Гарвардське дослідження також підтвердило існування різних стадій кохання, кожна з яких характеризується своїми нейробіологічними особливостями.

Закоханість: На цій стадії спостерігається високий рівень дофаміну та норадреналіну, що пояснює почуття ейфорії та підвищену енергію.
Прихильність: У міру розвитку відносин рівень «гормонів кохання» стабілізується, але підвищується рівень окситоцину та вазопресину, що сприяють формуванню глибокого емоційного зв'язку.
Довгострокове кохання: Дослідження показало, що навіть у пар, які прожили разом багато років, при погляді на партнера активуються ті ж області мозку, що й у нещодавно закоханих. Це говорить про те, що романтичне кохання може зберігатися протягом тривалого часу.

Кохання та здоров'я

Цікаво, що кохання надає позитивний вплив як на емоційний стан, а й у фізичне здоров'я. Дослідження показують, що люди, які перебувають у щасливих відносинах, мають нижчий рівень стресу, найкраще серцево-судинне здоров'я та навіть сильнішу імунну систему.

Гарвардське дослідження кохання відкриває нові горизонти у розумінні цього складного почуття. Воно показує, що кохання – це не просто романтична ідея, а реальний біологічний процес, що глибоко укорінився в нашому мозку та еволюційній історії.

Однак, попри всі наукові відкриття, любов залишається одним із найзагадковіших і найпрекрасніших аспектів людського досвіду. Як зазначає доктор Олд, «наука може пояснити механізми кохання, але вона ніколи не зможе повністю пояснити її магію».

Таким чином, хоча наука і наближає нас до розуміння біологічних основ любові, вона лише підкреслює дивовижну складність та красу цього почуття, яке продовжує надихати та захоплювати людей у всьому світі.

Нагадаємо, іноді почуття вщухають тоді, коли для цього, здавалося б, немає видимих причин. Згідно з матеріалом, у якому цитується американський психолог Марк Траверс, виною може бути «емоційне вигорання» в парі. Стаття, що посилається на дослідження в Journal of Social and Personal Relationships, розкриває дві головні причини, чому деякі люди більш схильні до цього явища. 

