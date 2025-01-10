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Переворот у моді: бренд Prada хоче купити Versace

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Il Sole 24 повідомило про можливу купівлю Versace групою Prada

На модному ринку Європи може відбутися велика угода. Італійський бренд із виробництва одягу, взуття та аксесуарів Prada розглядає можливість купівлі іншого італійського бренду Versace. Про це пише щоденна газета Il Sole 24 Ore. Як пише видання, консультації почалися після того, як стало відомо про проблеми в угоді щодо об'єднання американського виробника одягу Capri та ще одного американського виробника Tapestry.

За словами джерела видання, модний будинок зараз консультується з питання, чи варто укладати угоду. «Власник бренду, холдинг Capri, готовий продати Versace разом із ще одним брендом – Jimmy Choo. Компанія надіслала пропозиції потенційним покупцям за участю банку Barclays. Prada вивчає пропозицію», – пише видання.

Prada не єдиний претендент на модний будинок, серед інших сторін, які цікавилися покупкою, видання називає холдинг сім'ї Аньєллі-Елкан Exor та компанію Kering.

Станом на 2018 рік модний будинок Versace оцінювався приблизно в $2 млрд. За цю суму його сім років тому купив співвласник Michael Kors Holdings дизайнер Майкл Корс. Крім того, у 2017 році Корс придбав виробника взуття Jimmy Choo Plc за $1,2 млрд.

Після покупки італійського модного будинку компанія Michael Kors Holdings Limited була перейменована на Capri Holdings Limited на честь італійського острова Капрі. У 2023 році оборот Versace перевищив $1,1 млрд, проте розвиток компанії стримало зниження світового попиту, особливо у Китаї. У другому кварталі 2024 року оборот, що дорівнює $201 млн, знизився на 28,2% порівняно з попереднім роком. Операційний збиток становив $3 млн.

Історія брендів

Італійська компанія Prada була заснована в 1913 Маріо Прада і його братом Мартіно. Спочатку вони займалися імпортом виробів зі шкіри – валіз, сумок та інших речей, а згодом розпочали власне виробництво. Ключову роль у розвитку бренду відіграла дизайнерка, онука засновника компанії Міуччі Прада (на честь її було запущено марку Miu Miu). До середини 1980-х Prada вийшла на міжнародні ринки, її магазини відкрилися в Америці та Азії.

Бренд Versace був заснований у 1978 році дизайнером Джанні Версаче. Компанія випускає модний одяг, парфумерію, годинник, аксесуари та інші предмети розкоші. У 1997 році Версаче було вбито в США на порозі свого будинку в Майамі-Біч серійним вбивцею Ендрю Кьюнененом. Після смерті модельєра управління компанією перейшло до його сестри Донателли. У 2018 році вона продала бізнес американській Michael Kors (нині – Capri), при цьому продовжує працювати як головний дизайнер Versace.

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Теги: бізнес Італія будинок мода дизайнер

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