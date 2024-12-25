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На Курщині уражено керування 810-ї бригади морської піхоти РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На Курщині уражено керування 810-ї бригади морської піхоти РФ
Близько 09:25 ранку в районі міста чути було близько 10 гучних вибухів
колаж: glavcom.ua

Міністерство оборони Росії не повідомляло про вибухи у місті, де базується бригада

Вночі Сили оборони вдарили по пункту управління 810-тої окремої бригада морської піхоти РФ у Льгові Курської області. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Так, пункт управління розташовувався у покинутій цивільній будівлі.

На Курщині уражено керування 810-ї бригади морської піхоти РФ фото 1

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Курської області РФ Олександр Хінштейн раніше заявив, що 25 грудня українські військові завдали удару по місту Льгову. Про це він написав у соцмережах.

За його словами, удару зазнали нібито цивільні об’єкти та інфраструктура міста. Хінштейн додав, що загинуло четверо людей. Близько 09:25 ранку в районі міста чути було близько 10 гучних хлопків. «Подача газу та електропостачання у пошкоджених та сусідніх будинках тимчасово відключена, аварійні бригади приступають до їх відновлення», – йдеться у повідомленні.

Водночас прокремлівські Telegram-канали заявляли, що ракети потрапили нібито в дах цукрового заводу, ТЕЦ, житловий будинок та газопровід. Раніше повідомлялося, що саме в районі цукрового заводу знаходиться пункт керування 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ.

Міністерство оборони Росії не повідомляло про обстріл Льгова. Уранці 25 грудня відомство прозвітувало про знищення 59 українських безпілотників за ніч. 

Нагадаємо, Міністерство оборони Російської Федерації офіційно визнало, що Сили оборони України уразили далекобійними ракетами Atacms систему протиповітряної оборони С-400 та аеродром «Курськ-Східний». Про це йдеться у заяві російського оборонного відомства.

Зазначається, що 23 листопада українські військові завдали удару ракетами Atacms по позиції зенітно-ракетного комплексу С-400. Нібито російська ППО збила три ракети, натомість дві – досягнули своїх цілей. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала радіолокаційна станція, також є поранені російські військовослужбовці.

До слова, у ніч проти 24 листопада Сили оборони уразили позиції зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку шостої армії РФ на Курщині.

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Теги: відео інфраструктура будинок Telegram військові

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