Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Державні монополії мають боротися з корупцією, а не підвищувати тарифи на свої послуги – директор GMK Center

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Державні монополії мають боротися з корупцією, а не підвищувати тарифи на свої послуги – директор GMK Center
НКРЕКП підвищила з 1 січня 2025 року тариф «Укренерго» на передачу електроенергії майже на 30%
фото: depositphotos.com

Підвищення тарифів державних монополій сповільнить відновлення України після війни – експерт

Замість підвищення тарифів, «Укрзалізниці» та іншим держмонополіям варто зосередитися на боротьбі з корупцією, ефективному управлінні витратами та їх скороченні, а також оптимізації закупівель. Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко, коментуючи ініціативи щодо підвищення тарифів на транспортування газу та вантажні перевезення УЗ, які перебувають на розгляді Кабміну на НКРЕКП.

«Наші європейські та світові партнери інвестують в інфраструктуру. Але для того, щоб отримати кошти від Європейського Союзу, від ЄБРР або японського уряду, потрібно працювати! Робити проєкти, показувати ефективність. Ну, це ж потрібно щось робити. А є дуже легке адміністративне рішення – просто підняти тарифи. Хоча саме залучення зовнішніх інвестицій дозволить забезпечити стабільний розвиток без негативних наслідків для галузей та економіки», – наголосив експерт.

Він також підкреслив, що обсяг зовнішнього фінансування для України буде зменшуватися, і наші партнери вже відверто радять владі розраховувати на власні ресурси та сили. Тому зараз потрібно передусім стимулювати розвиток економіки.

«Ми маємо базуватися на власній промисловості, яка забезпечить валютні надходження, робочі місця, податки, інвестиції. Але якщо піднімуть всі тарифи, то, наприклад, виробництво та експорт сталі та залізної руди у 2025 році впаде ще на 15% відносно до цього року. До війни 10% ВВП та 25% експорту – це був комплекс ГМК. Без виробництва сталі неможливо відновити інфраструктуру, житло, країну. А уряд і Верховна Рада роблять все навпаки: приймають рішення, які зменшують нашу економічну та промислову базу та можливість відновитися після війни», – резюмував експерт.

Як відомо, НКРЕКП підвищила з 1 січня 2025 року тариф «Укренерго» на передачу електроенергії майже на 30%. Також на розгляді Комісії перебуває проєкт щодо підвищення тарифу на транспортування газу на понад 300%. Крім того, «Укрзалізниця» подала на розгляд міністру відновлення Олексію Кулебі ініціативу щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення на 40%.

Своєю чергою, бізнес-асоціації виступили проти підвищення тарифів: там кажуть, що наслідки для економіки можуть бути катастрофічними. Так, Дунайське пароплавство заявило про зупинку флоту у разі підвищення тарифу на вантажні перевезення «УЗ», а завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.

Читайте також:

Теги: Укренерго тарифи податки інвестиції експорт Укрзалізниця бізнес завод фінансування НКРЕКП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Куди рухається облікова ставка НБУ і за ким?
Куди рухається облікова ставка НБУ і за ким?
13 грудня, 20:32
Впритул до лінії фронту зводяться укриття, підземні школи та лікарні
Велике будівництво на лінії фронту. Куди спішить влада Херсона? Тендерні хроніки
17 грудня, 11:57
У разі злиття у світовому автопромі з'явиться гігант із активами $52 млрд
Honda та Nissan ведуть переговори про злиття
18 грудня, 12:22
Honda та Nissan мають намір об'єднатися до серпня 2026 року
Злиття японських автогігантів Honda та Nissan: стала відома дата
23 грудня, 12:54
Ще наприкінці жовтня українці отримали свій перший кешбек від держави
Уряд збільшив видатки на «Національний кешбек» за рахунок інших державних програм
17 грудня, 17:29
Алла Маломуж орендувала квартиру у 2023-2024 роках загальною вартістю майже 700 тисяч гривень
Суддя з Одеси не задекларувала оренду квартири в Дубаї вартістю 700 тис. грн – розслідування
17 грудня, 10:10

Економіка

ДТЕК пояснив, навіщо імпортує газ
ДТЕК пояснив, навіщо імпортує газ
У 2025 році значно зростуть ціни на біометричні документи
У 2025 році значно зростуть ціни на біометричні документи
Державні монополії мають боротися з корупцією, а не підвищувати тарифи на свої послуги – директор GMK Center
Державні монополії мають боротися з корупцією, а не підвищувати тарифи на свої послуги – директор GMK Center
Державний «Оператор ринку» закриває дані про торги електроенергією
Державний «Оператор ринку» закриває дані про торги електроенергією
Україна значно наростила експорт у 2024 році
Україна значно наростила експорт у 2024 році
Мінфін повідомив, скільки коштуватиме впровадження системи платних доріг
Мінфін повідомив, скільки коштуватиме впровадження системи платних доріг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
68K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
29K
Ексгравець «Динамо» заявив, що без звернення Путіна не уявляє святкування Нового року
18K
Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців
11K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua