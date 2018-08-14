Оксана Марченко показала, как готовится к проекту «Танцы со звездами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оксана Марченко

Супруга Виктора Медведчука и кума президента РФ начала изучать азы танца

Об этом телеведущая рассказала в соцсети.

«Друзья, большое спасибо за вашу поддержку и танцевальные советы. Я прислушиваюсь к вам и начинаю изучать азы танца. Это для меня большое открытие – и я заново знакомлюсь со своим внутренним «Я», - написала Оксана Марченко на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, что из-за участия телеведущей на телеканале «1+1» разгорелся настоящий скандал. Журналисты ТСН высказали свое возмущение в связи с участием в танцевальном проекте кумы Путина.

Оксана Марченко

«Мы, журналисты Телевизионной службы новостей, узнали о том, что в ближайшем сезоне шоу «Танцы со звездами» на «1+1» может взять участие Оксана Марченко. Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным.

Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине идет не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию в Донбассе и аннексию Крыма», - отмечается в заявлении.

В свою очередь генеральный продюсер Александр Ткаченко заявил, что телеканал сам вправе решать, кого приглашать, а кого нет.

Так же Ткаченко отметил, что по результатам исследований и опросов телезрители хотят видеть Оксану Марченко в шоу.



